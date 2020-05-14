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Распространение нового коронавируса
2020-05-14T18:53
https://ria.ru/20200514/1571453148.html
Фальков сдал тест на антитела к коронавирусу
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/19/1569115512_0:223:2849:1825_1036x0_80_0_0_9bed2453ed00868c39e982c8950c7871.jpg
РИА Новости

Фальков сдал тест на антитела к коронавирусу

18:38 14.05.2020 (обновлено: 18:53 14.05.2020)
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкМинистр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков
Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. Архивное фото
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков заявил, что делал тест на антитела к коронавирусу, и у него "с этим тоже все нормально".
Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что глава Минобрнауки Валерий Фальков переболел коронавирусом.
"Могу вам сказать, что я все сделал, у меня с этим тоже все нормально", - сказал Фальков в ответ на вопрос о том, делал ли он тест на антитела к коронавирусу, в эфире канала "Россия 24".
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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