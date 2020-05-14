Фальков сдал тест на антитела к коронавирусу

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков заявил, что делал тест на антитела к коронавирусу, и у него "с этим тоже все нормально".
Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что глава Минобрнауки Валерий Фальков переболел коронавирусом.
"Могу вам сказать, что я все сделал, у меня с этим тоже все нормально", - сказал Фальков в ответ на вопрос о том, делал ли он тест на антитела к коронавирусу, в эфире канала "Россия 24".
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.