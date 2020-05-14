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Распространение нового коронавируса
2020-05-14T18:52
https://ria.ru/20200514/1571453120.html
Самарский министр энергетики и ЖКХ заразился коронавирусом
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/0e/1571453568_203:114:880:495_1036x0_80_0_0_645f3ba9902f0dfbfcae72674d290b66.jpg
РИА Новости

Самарский министр энергетики и ЖКХ заразился коронавирусом

18:38 14.05.2020 (обновлено: 18:52 14.05.2020)
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© Фото : правительство Самарской областиМинистр энергетики и ЖКХ Самарской области Василий Мишин
Министр энергетики и ЖКХ Самарской области Василий Мишин
© Фото : правительство Самарской области
Министр энергетики и ЖКХ Самарской области Василий Мишин
САМАРА, 14 мая - РИА Новости. Коронавирус подтвердился у министра энергетики и ЖКХ Самарской области Василия Мишина, сообщили в четверг журналистам в пресс-службе ведомства.
Ранее сообщалось, что COVID-19 выявили у близкого родственника Мишина, из-за чего министр ушел на самоизоляцию. Отмечалось, что Мишин продолжает работать дистанционно.
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"Сегодня у министра ЖКХ Мишина подтвердился диагноз коронавирусная инфекция", - сказала представитель пресс-службы.
Отмечается, что установлен круг общения министра, все контактные с ним лица находятся на обязательном режиме 14-дневной самоизоляции. В здании министерства проведена дезинфекционная обработка, в ежедневном режиме все сотрудники будут проходить контроль температуры перед началом рабочего дня. Обязанности министра до момента окончания карантина у его заместителей и до выздоровления Мишина будет исполнять сотрудник министерства Сергей Лукьянов.
Всего в Самарской области подтверждены 1246 случаев заражения коронавирусом, 194 человека выздоровели, девять скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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