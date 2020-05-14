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Распространение нового коронавируса
2020-05-14T18:37
https://ria.ru/20200514/1571453051.html
В Калужской области вылечились более 400 пациентов с COVID-19
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/1e/1570785426_0:251:3072:1979_1036x0_80_0_0_48b095c03de5478189de4d8f300d9e6e.jpg
РИА Новости

В Калужской области вылечились более 400 пациентов с COVID-19

18:36 14.05.2020 (обновлено: 18:37 14.05.2020)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЭкспресс-диагностика на антитела к коронавирусу в клинике Hadassah Medical Moscow в Сколково
Экспресс-диагностика на антитела к коронавирусу в клинике Hadassah Medical Moscow в Сколково
© РИА Новости / Евгений Биятов
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ЯРОСЛАВЛЬ, 14 мая - РИА Новости. Врачи в Калужской области вылечили более 400 пациентов с COVID-19, при этом 58 человек были выписаны за минувшие сутки, сообщило правительство региона.
"По данным на 14 мая, 404 (+58) человека выздоровели", - говорится в сообщении.
Отмечается, что при этом число инфицированных выросло до 2213 человек, прирост заболевших выше, чем выздоровевших - 98 человек в минувшие сутки.
По данным властей, с начала пандемии скончались 19 пациентов. Последние четверо - житель Калуги 1937 года рождения, житель Малоярославецкого района 1942 года рождения и два жителя города Обнинска 1962 и 1964 годов рождения.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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