В Калужской области вылечились более 400 пациентов с COVID-19

ЯРОСЛАВЛЬ, 14 мая - РИА Новости. Врачи в Калужской области вылечили более 400 пациентов с COVID-19, при этом 58 человек были выписаны за минувшие сутки, сообщило правительство региона.
"По данным на 14 мая, 404 (+58) человека выздоровели", - говорится в сообщении.
Отмечается, что при этом число инфицированных выросло до 2213 человек, прирост заболевших выше, чем выздоровевших - 98 человек в минувшие сутки.
По данным властей, с начала пандемии скончались 19 пациентов. Последние четверо - житель Калуги 1937 года рождения, житель Малоярославецкого района 1942 года рождения и два жителя города Обнинска 1962 и 1964 годов рождения.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.