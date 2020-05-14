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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-14T18:34
https://ria.ru/20200514/1571452865.html
Эксперт оценил влияние домашних животных на распространение COVID-19
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/07/1571113412_0:198:3071:1925_1036x0_80_0_0_9696215b92913fa74f4730adaed98aeb.jpg
РИА Новости

Эксперт оценил влияние домашних животных на распространение COVID-19

18:34 14.05.2020
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© РИА Новости / Константин МихальчевскийОбъявление о необходимости соблюдать дистанцию в связи с коронавирусной инфекцией на остановке в Ялте
Объявление о необходимости соблюдать дистанцию в связи с коронавирусной инфекцией на остановке в Ялте
© РИА Новости / Константин Михальчевский
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Доказательств того, что домашние животные играют значительную роль в распространении коронавируса, на сегодняшний день нет, заявила ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Марина Вершинина.
Ранее в СМИ со ссылкой на учёных из Гонконга появилась информация об обнаружении антител к коронавирусу у двух собак, владельцы которых заболели COVID-19, а также о выделении "живого" вируса из организма одного из животных.
"Основная позиция МЭБ (Всемирной организации по охране здоровья животных) по результатам проведенных расследований всех эпизодов выделения коронавируса SARS-CoV2 от животных не изменилась. Нынешнее распространение COVID-19 является результатом передачи от человека человеку. На сегодняшний день нет доказательств того, что домашние животные играют значительную роль в распространении заболевания", - рассказала РИА Новости Вершинина.
Она отметила, что случаи выявления коронавируса у собак в Гонконге не являются свежими или сенсационными, информация об этом была опубликована еще в начале марта.
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На сегодня никаких оснований для принятия каких-либо мер против домашних животных нет, подчеркнула Вершинина.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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