Эксперт оценил влияние домашних животных на распространение COVID-19

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Доказательств того, что домашние животные играют значительную роль в распространении Доказательств того, что домашние животные играют значительную роль в распространении коронавируса , на сегодняшний день нет, заявила ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Марина Вершинина.

Ранее в СМИ со ссылкой на учёных из Гонконга появилась информация об обнаружении антител к коронавирусу у двух собак, владельцы которых заболели COVID-19, а также о выделении "живого" вируса из организма одного из животных.

"Основная позиция МЭБ (Всемирной организации по охране здоровья животных) по результатам проведенных расследований всех эпизодов выделения коронавируса SARS-CoV2 от животных не изменилась. Нынешнее распространение COVID-19 является результатом передачи от человека человеку. На сегодняшний день нет доказательств того, что домашние животные играют значительную роль в распространении заболевания", - рассказала РИА Новости Вершинина.

Она отметила, что случаи выявления коронавируса у собак в Гонконге не являются свежими или сенсационными, информация об этом была опубликована еще в начале марта.

На сегодня никаких оснований для принятия каких-либо мер против домашних животных нет, подчеркнула Вершинина.