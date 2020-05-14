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2020-05-14T23:52
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Под Костромой работник поджег ювелирный завод, чтобы скрыть недостачу
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РИА Новости

Под Костромой работник поджег ювелирный завод, чтобы скрыть недостачу

18:32 14.05.2020 (обновлено: 23:52 14.05.2020)
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© Фото : Управление МВД России по Костромской областиРаботник ювелирного завода в Костромской облати подозревается в поджоге предприятия
Работник ювелирного завода в Костромской облати подозревается в поджоге предприятия
© Фото : Управление МВД России по Костромской области
Работник ювелирного завода в Костромской облати подозревается в поджоге предприятия
ЯРОСЛАВЛЬ, 14 мая — РИА Новости. Полицейские в Костромской области задержали работника ювелирного завода, полагая, что он совершил поджог предприятия с целью скрыть недостачу, сообщило УМВД по региону в четверг.
Пожар на предприятии "Красносельский ювелирпром" в селе Красное-на-Волге произошел в ночь на 12 мая. Изучив записи с камер видеонаблюдения, полицейские пришли к выводу, что пожар возник неслучайно. По подозрению в совершении поджога был задержан 30-летний работник предприятия.
© Фото : Управление МВД России по Костромской областиРаботник ювелирного завода в Костромской области подозревается в поджоге предприятия
Работник ювелирного завода в Костромской облати подозревается в поджоге предприятия
© Фото : Управление МВД России по Костромской области
Работник ювелирного завода в Костромской области подозревается в поджоге предприятия
"Подозреваемый признался в содеянном и рассказал, что действительно ночью разбил окно в одном из кабинетов, вылил туда из принесенных с собой бутылок бензин и бросил зажженную спичку. По предварительной версии, причиной, побудившей злоумышленника пойти на преступление, могло стать стремление скрыть допущенную недостачу, поскольку на предприятии начали проводить инвентаризацию", — информирует УМВД.
Отмечается, что в результате пожара собственнику производства был причинен многомиллионный ущерб, связанный как с уничтожением продукции, так и с повреждением здания. "Полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела по части 2 статьи 167 УК России "Умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога", — говорится в сообщении.
История предприятия "Красносельский ювелирпром" насчитывает 100 лет. На предприятии производят более десяти тысяч наименований продукции.
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9744393
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