Под Костромой работник поджег ювелирный завод, чтобы скрыть недостачу

ЯРОСЛАВЛЬ, 14 мая — РИА Новости. Полицейские в Полицейские в Костромской области задержали работника ювелирного завода, полагая, что он совершил поджог предприятия с целью скрыть недостачу, сообщило УМВД по региону в четверг.

Пожар на предприятии "Красносельский ювелирпром" в селе Красное-на-Волге произошел в ночь на 12 мая. Изучив записи с камер видеонаблюдения, полицейские пришли к выводу, что пожар возник неслучайно. По подозрению в совершении поджога был задержан 30-летний работник предприятия.

"Подозреваемый признался в содеянном и рассказал, что действительно ночью разбил окно в одном из кабинетов, вылил туда из принесенных с собой бутылок бензин и бросил зажженную спичку. По предварительной версии, причиной, побудившей злоумышленника пойти на преступление, могло стать стремление скрыть допущенную недостачу, поскольку на предприятии начали проводить инвентаризацию", — информирует УМВД.

Отмечается, что в результате пожара собственнику производства был причинен многомиллионный ущерб, связанный как с уничтожением продукции, так и с повреждением здания. "Полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела по части 2 статьи 167 УК России "Умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога", — говорится в сообщении.