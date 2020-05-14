Собянин сообщил о большом количестве зараженных коронавирусом в Москве

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. В столице число зараженных коронавирусом значительно выше 130 тысяч, заявил мэр Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия 24".
По его словам, в Москве выявили еще не всех заболевших COVID-19.
По последним данным, в столице зарегистрировали 130 716 случаев заражения. Ранее Собянин объявил, что москвичей будут массово и бесплатно проверять на антитела к коронавирусу.
На прошлой неделе градоначальник заявил, что в Москве количество заболевших COVID-19 может достигать 300 тысяч.