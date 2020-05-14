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Распространение нового коронавируса
2020-05-14T23:57
https://ria.ru/20200514/1571452122.html
Собянин сообщил о большом количестве зараженных коронавирусом в Москве
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/01/1570862153_0:208:2901:1840_1036x0_80_0_0_46b1b4b17a0499670c389e3075f1059e.jpg
РИА Новости

Собянин сообщил о большом количестве зараженных коронавирусом в Москве

18:27 14.05.2020 (обновлено: 23:57 14.05.2020)
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковМэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. В столице число зараженных коронавирусом значительно выше 130 тысяч, заявил мэр Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия 24".
По его словам, в Москве выявили еще не всех заболевших COVID-19.
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По последним данным, в столице зарегистрировали 130 716 случаев заражения. Ранее Собянин объявил, что москвичей будут массово и бесплатно проверять на антитела к коронавирусу.
На прошлой неделе градоначальник заявил, что в Москве количество заболевших COVID-19 может достигать 300 тысяч.
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Распространение нового коронавирусаСергей СобянинМоскваОбщество
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