Епископ: пятидесятники в РФ каждый день молятся об окончании эпидемии

МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. Церкви Российского объединенного Союза христиан веры евангельской – пятидесятников (РОСХВЕ) ежедневно молятся об избавлении от COVID-19, заявил РИА Новости начальствующий епископ РОСХВЕ Сергей Ряховский, комментируя приглашение принять участие во Всеобщем дне молитвы о преодолении эпидемии коронавируса, который проходит 14 мая.

Ранее папа Римский Франциск поддержал инициативу Высшего комитета по человеческому братству провести 14 мая день всеобщей молитвы и поста с участием представителей всех конфессий для преодоления пандемии коронавируса.

"Мы обсуждали предложение папы Франциска на духовном совете РОСХВЕ и решили, что каждая из церквей по желанию может присоединиться в этой инициативе", - сказал Ряховский.

Епископ отметил, что 24 марта в РОСХВЕ решили ежедневно проводить молитвы о защите от вируса и прекращении пандемии. "Прихожанам церквей рекомендовано ежедневно в полдень по московскому времени, где бы они ни находились, выделить несколько минут для молитвы. Это самое удобное время, так как к ней могут присоединиться как церкви на Дальнем Востоке, так и в Калининградской области", – рассказал глава РОСХВЕ.

Он также напомнил, что в организации поддержали предыдущий призыв папы Римского помолиться о прекращении пандемии коронавируса 25 марта и всегда участвуют в ежегодной неделе молитвы за единство христиан, которую организует Римско-католическая церковь.

Инициативу о проведении 14 мая всеобщей молитвы и поста с участием представителей разных конфессий ранее поддержали президент Федерации еврейских общин России раввин Александр Борода, председатель Совета муфтиев России и Духовного управления мусульман РФ муфтий шейх Равиль Гайнутдин и глава Чечни Рамзан Кадыров.