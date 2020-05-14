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Религия и мировоззрение
2020-05-14T18:32
https://ria.ru/20200514/1571451889.html
Епископ: пятидесятники в РФ каждый день молятся об окончании эпидемии
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РИА Новости

Епископ: пятидесятники в РФ каждый день молятся об окончании эпидемии

18:27 14.05.2020 (обновлено: 18:32 14.05.2020)
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© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкСергей Ряховский
Сергей Ряховский
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. Церкви Российского объединенного Союза христиан веры евангельской – пятидесятников (РОСХВЕ) ежедневно молятся об избавлении от COVID-19, заявил РИА Новости начальствующий епископ РОСХВЕ Сергей Ряховский, комментируя приглашение принять участие во Всеобщем дне молитвы о преодолении эпидемии коронавируса, который проходит 14 мая.
Ранее папа Римский Франциск поддержал инициативу Высшего комитета по человеческому братству провести 14 мая день всеобщей молитвы и поста с участием представителей всех конфессий для преодоления пандемии коронавируса.
"Мы обсуждали предложение папы Франциска на духовном совете РОСХВЕ и решили, что каждая из церквей по желанию может присоединиться в этой инициативе", - сказал Ряховский.
Епископ отметил, что 24 марта в РОСХВЕ решили ежедневно проводить молитвы о защите от вируса и прекращении пандемии. "Прихожанам церквей рекомендовано ежедневно в полдень по московскому времени, где бы они ни находились, выделить несколько минут для молитвы. Это самое удобное время, так как к ней могут присоединиться как церкви на Дальнем Востоке, так и в Калининградской области", – рассказал глава РОСХВЕ.
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Он также напомнил, что в организации поддержали предыдущий призыв папы Римского помолиться о прекращении пандемии коронавируса 25 марта и всегда участвуют в ежегодной неделе молитвы за единство христиан, которую организует Римско-католическая церковь.
Инициативу о проведении 14 мая всеобщей молитвы и поста с участием представителей разных конфессий ранее поддержали президент Федерации еврейских общин России раввин Александр Борода, председатель Совета муфтиев России и Духовного управления мусульман РФ муфтий шейх Равиль Гайнутдин и глава Чечни Рамзан Кадыров.
Высший комитет по человеческому братству был создан в августе 2019 года для реализации целей, содержащихся в "Документе о человеческом братстве за мир во всем мире и совместной жизни". Этот документ был подписан папой Франциском совместно с верховным имамом одного из старейших и наиболее авторитетных мусульманских духовных университетов мира Аль-Азхар шейхом Ахмадом ат-Таййебом 4 февраля 2019 года в Абу-Даби.
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Религия и мировоззрениеПапа РимскийРелигияНовости - Религия и мировоззрениеДальний ВостокСергей РяховскийРавиль ГайнутдинРамзан КадыровОбщество
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