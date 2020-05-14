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Россия-Китай: Главное
Россия-Китай: Главное
2020-05-14T18:25
https://ria.ru/20200514/1571451691.html
Южный Китай запустил новый грузовой маршрут в Европу через Россию
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РИА Новости

Южный Китай запустил новый грузовой маршрут в Европу через Россию

18:25 14.05.2020
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© AP Photo / Ng Han GuanГрузовик на автомагистрали в Китае
Грузовик на автомагистрали в Китае
© AP Photo / Ng Han Guan
МОСКВА, 14 мая - Проект "Россия-Китай: Главное". Южнокитайский мегаполис Шэньчжэнь открыл новый железнодорожный грузовой маршрут в Европу с транзитом через Россию.
Первый поезд, груженый 20 контейнерами текстильных изделий и бытовой электротехники, отправился по новому маршруту из шэньчжэньского порта Яньтянь.
Как сообщили в Шэньчжэньской таможне, открытие маршрута "Шэньчжэнь-Европа" в значительной степени было продиктовано пандемией новой коронавирусной инфекции, которая оказалась серьезной преградой для выхода экспортных товаров из Шэньчжэня по морским путям.
Аналитики отметили, что этот железнодорожный маршрут является хорошей альтернативой для перевозки таких товаров, как бытовая электротехника и другие электронные изделия, которые требуют относительно быстрой доставки. Они посчитали, что если для доставки этих товаров по морю из Шэньчжэня в германский Дуйсбург понадобится 26-28 дней, то по новому маршруту – лишь 18 дней.
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Шэньчжэньский порт Яньтянь с годовым грузооборотом в 13 миллионов стандартных контейнеров является всемирно известным крупным портом, который долгие годы поддерживает тесные торговые связи с европейскими странами. В 2019 году через КПП Шэньчжэня было вывезено более 10 миллионов тонн грузов общей стоимостью 20 миллиардов долларов в Россию, Финляндию и другие страны, через территории которых протягиваются ж/д грузовые маршруты Китай-Европа.
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Россия-Китай: ГлавноеЭкономика
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