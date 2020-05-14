Южный Китай запустил новый грузовой маршрут в Европу через Россию

МОСКВА, 14 мая - Проект "Россия-Китай: Главное". Южнокитайский мегаполис Шэньчжэнь открыл новый железнодорожный грузовой маршрут в Европу с транзитом через Россию. Южнокитайский мегаполис Шэньчжэнь открыл новый железнодорожный грузовой маршрут в Европу с транзитом через Россию.

Первый поезд, груженый 20 контейнерами текстильных изделий и бытовой электротехники, отправился по новому маршруту из шэньчжэньского порта Яньтянь.

Как сообщили в Шэньчжэньской таможне, открытие маршрута "Шэньчжэнь-Европа" в значительной степени было продиктовано пандемией новой коронавирусной инфекции, которая оказалась серьезной преградой для выхода экспортных товаров из Шэньчжэня по морским путям.

Аналитики отметили, что этот железнодорожный маршрут является хорошей альтернативой для перевозки таких товаров, как бытовая электротехника и другие электронные изделия, которые требуют относительно быстрой доставки. Они посчитали, что если для доставки этих товаров по морю из Шэньчжэня в германский Дуйсбург понадобится 26-28 дней, то по новому маршруту – лишь 18 дней.