Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-14T18:24
https://ria.ru/20200514/1571451387.html
В Греции выявили десять новых случаев коронавируса
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/11/1570211594_0:134:3072:1862_1036x0_80_0_0_73b87ff3431498a8d49c85ce586694fe.jpg
РИА Новости

В Греции выявили десять новых случаев коронавируса

18:23 14.05.2020 (обновлено: 18:24 14.05.2020)
338
© REUTERS / Alkis KonstantinidisМуниципальный работник дезинфицирует площадь вокруг собора в Афинах во время вспышки коронавирусной болезни в Греции
Муниципальный работник дезинфицирует площадь вокруг собора в Афинах во время вспышки коронавирусной болезни в Греции
© REUTERS / Alkis Konstantinidis
АФИНЫ, 14 мая - РИА Новости. В Греции за последние сутки один человек умер от COVID-19, зафиксированы 10 новых случаев заражения коронавирусом, всего в стране подтверждены 2770 случаев инфицирования, сообщил представитель министерства здравоохранения по новому коронавирусу Сотирис Циодрас на брифинге в четверг.
В отделениях интенсивной терапии интубированы 24 человека, их средний возраст 71 год. Из интенсивной терапии в связи с улучшением состояния здоровья переведены 90 пациентов.
За последние сутки один человек умер от коронавируса, всего от COVID-19 в Греции скончались 156 человек. Среди умерших 41 женщина, средний возраст умерших 75 лет.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Как остановить коронавирус
21 марта, 07:57Распространение нового коронавируса
Так победим: как остановить коронавирус
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
000010
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоГрецияВ мире
Рекомендуем
Шатер для сдачи анализа на коронавирус
В Москве начнется массовая проверка на антитела к коронавирусу
Президент США Дональд Трамп
Трамп заявил, что разочаровался в Китае
Социальный работник закупает товары для продуктовых наборов
Власти Подмосковья рассказали, кто может получить продуктовый набор
Сдача донорской плазмы в Москве
Названа наиболее подверженная заражению коронавирусом группа крови
Школьница во время дистанционного обучения дома
Рособрнадзор назвал возможную дату начала ЕГЭ
Герб Федеративной Республики Германия на посольстве Германии в РФ в Москве
Посольство Германии ограничило выдачу виз до 15 июня из-за коронавируса
Машина скорой помощи в Италии
В Италии заявили о росте числа случаев болезни Кавасаки у детей при COVID
Сотрудники Роспотребназора Республики Татарстан обрабатывают антисептическим средством багаж пассажиров
Иностранные авиакомпании сообщили о новых правилах перелетов
Пациент в отделении реанимации и интенсивной терапии городской клинической больницы имени В. В. Виноградова, переоснащенной для лечения пациентов с COVID-19
Названы самые опасные хронические заболевания при COVID-19
Президент РФ Владимир Путин
Путин заявил о меняющейся ситуации с коронавирусом в России
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин сообщил о большом количестве зараженных коронавирусом в Москве
Главв Роспотребнадзора Анна Попова во время брифинга
В России заявили об остановке темпов заражения коронавирусом
Сотрудник научно-исследовательской лаборатории Генные и клеточные технологии при Казанском федеральном университете готовит препарат
В Германии рассказали о результатах испытаний вакцины от COVID-19
Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков
Глава Минобрнауки оценил необходимость ЕГЭ
Туристы в Милане, Италия
Италия изучает возможность создания туристического коридора с Россией
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:12В Забайкалье зафиксировали 32 новых случая COVID-19
06:08Исследование: богатство женщин в России растет быстрее, чем в мире
06:06В ФМБА рассказали о результатах лечения плазмой пациентов с COVID-19
06:03В Бурятии район закрыли на карантин из-за COVID-19
05:59В Приморье власти договорились о росте трафика на границе с КНР
05:54Эксперт рассказал о новом способе мошенничества в интернете
05:50В Южной Корее число заболевших COVID-19 превысило 11 тысяч
05:47В Китае за сутки выявили 15 случаев COVID-19
05:46В ЕАО умер второй пациент с COVID-19
05:43На границе с КНР в Приморье водители фур уезжают домой без машин
05:40Медик разъяснил методику оценки смертности от COVID-19
05:36Студент ДВФУ вошел в топ-10 лучших прогнозистов распространения COVID-19
05:31Мясников объяснил, для чего на самом деле нужны перчатки и маски
05:31Эксперты рассказали, как правильно питаться на самоизоляции
05:25В Токио роботы начали обслуживать заболевших COVID-19
05:21Austrian Airlines против идеи оставлять пустым среднее место в самолете
05:18Исследование: треть россиян работают на самоизоляции и в свободное время
05:08Врач ЦКБ заявил, что эпидемия COVID-19 в России продлится все лето
05:01В работе YouTube произошел сбой
05:01Эксперт рассказал, когда магазины вернутся к скидкам на продукты
Лента новостейМолния