В Греции выявили десять новых случаев коронавируса

АФИНЫ, 14 мая - РИА Новости. В Греции за последние сутки один человек умер от COVID-19, зафиксированы 10 новых случаев заражения коронавирусом, всего в стране подтверждены 2770 случаев инфицирования, сообщил представитель министерства здравоохранения по новому коронавирусу Сотирис Циодрас на брифинге в четверг.
В отделениях интенсивной терапии интубированы 24 человека, их средний возраст 71 год. Из интенсивной терапии в связи с улучшением состояния здоровья переведены 90 пациентов.
За последние сутки один человек умер от коронавируса, всего от COVID-19 в Греции скончались 156 человек. Среди умерших 41 женщина, средний возраст умерших 75 лет.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.