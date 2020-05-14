В Греции выявили десять новых случаев коронавируса

В отделениях интенсивной терапии интубированы 24 человека, их средний возраст 71 год. Из интенсивной терапии в связи с улучшением состояния здоровья переведены 90 пациентов.

За последние сутки один человек умер от коронавируса, всего от COVID-19 в Греции скончались 156 человек. Среди умерших 41 женщина, средний возраст умерших 75 лет.