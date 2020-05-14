Власти Подмосковья рассказали, кто может получить продуктовый набор

По ее словам, продуктовые наборы могут получить и семьи. Это многодетная семья, в которой воспитываются два и более ребенка дошкольного возраста, также набор может получить семья, в которой воспитывается ребенок-инвалид, или семья, у которой произошло резкое ухудшение материального положения в связи с потерей работы одного или двоих родителей в период распространения COVID-19.