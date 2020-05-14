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Распространение нового коронавируса
2020-05-14T18:23
https://ria.ru/20200514/1571451300.html
Власти Подмосковья рассказали, кто может получить продуктовый набор
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569852575_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_2e792cff6093bfbb4e4a3a722cee469f.jpg
РИА Новости

Власти Подмосковья рассказали, кто может получить продуктовый набор

18:23 14.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкСоциальный работник закупает товары для продуктовых наборов
Социальный работник закупает товары для продуктовых наборов
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Социальный работник закупает товары для продуктовых наборов. Архивное фото
МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. Помощь в виде продуктовых наборов могут получить жители Подмосковья, которые оказались в крайне тяжелом положении из-за ситуации с COVID-19, сообщила первый заместитель председателя правительства Подмосковья Ольга Забралова.
"Помощь в виде продуктовых наборов адресная, и оказывается она тем, кто находится сейчас в крайне сложной ситуации... В первую очередь мы помогаем одиноко проживающим жителям старше 60 лет, жителям с доходом меньше 19 696 рублей, инвалидам первой группы старше 60 лет, которые находятся на режиме самоизоляции", - сказала Забралова в эфире телеканала "360".
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По ее словам, продуктовые наборы могут получить и семьи. Это многодетная семья, в которой воспитываются два и более ребенка дошкольного возраста, также набор может получить семья, в которой воспитывается ребенок-инвалид, или семья, у которой произошло резкое ухудшение материального положения в связи с потерей работы одного или двоих родителей в период распространения COVID-19.
"Далее – это малообеспеченные семьи с детьми, которые являются получателем детских пособий в соответствии с законом Московской области о мерах социальной поддержки семей с детьми. Или же особые случаи, которые рассматриваются комиссионно социальной защитой. Эта помощь оказывается только тем, кому сейчас крайне тяжело. Все интересующие вопросы можно задать по телефону: 8-800-550-50-30. Нажать сначала цифру 0, а затем 4", - добавила Забралова.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Ольга ЗабраловаМосковская область (Подмосковье)Общество
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