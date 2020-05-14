Власти Подмосковья рассказали, кто может получить продуктовый набор

МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. Помощь в виде продуктовых наборов могут получить жители Подмосковья, которые оказались в крайне тяжелом положении из-за ситуации с COVID-19, сообщила первый заместитель председателя правительства Подмосковья Ольга Забралова.
"Помощь в виде продуктовых наборов адресная, и оказывается она тем, кто находится сейчас в крайне сложной ситуации... В первую очередь мы помогаем одиноко проживающим жителям старше 60 лет, жителям с доходом меньше 19 696 рублей, инвалидам первой группы старше 60 лет, которые находятся на режиме самоизоляции", - сказала Забралова в эфире телеканала "360".
По ее словам, продуктовые наборы могут получить и семьи. Это многодетная семья, в которой воспитываются два и более ребенка дошкольного возраста, также набор может получить семья, в которой воспитывается ребенок-инвалид, или семья, у которой произошло резкое ухудшение материального положения в связи с потерей работы одного или двоих родителей в период распространения COVID-19.
"Далее – это малообеспеченные семьи с детьми, которые являются получателем детских пособий в соответствии с законом Московской области о мерах социальной поддержки семей с детьми. Или же особые случаи, которые рассматриваются комиссионно социальной защитой. Эта помощь оказывается только тем, кому сейчас крайне тяжело. Все интересующие вопросы можно задать по телефону: 8-800-550-50-30. Нажать сначала цифру 0, а затем 4", - добавила Забралова.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.