Дягилевский фестиваль-2020 предварительно запланирован на август

ПЕРМЬ, 14 мая - РИА Новости. Дирекции приняла предварительное решение о проведении Дягилевского фестиваля в августе, мероприятие перенесли с июня на более поздний срок из-за пандемии коронавируса, сообщили РИА Новости в пресс-службе пермского оперного театра.

"В условиях распространения коронавирусной инфекции принято решение о переносе дат проведения фестиваля на более поздний период. Поскольку в проведении фестиваля задействованы несколько сторон, принимая решение о новых датах, необходимо учесть интересы и возможности всех. Такая работа сейчас нами ведется. Август 2020 года выглядит наиболее вероятным временем для проведения фестиваля", — пояснили в оперном театре со ссылкой на дирекцию Дягилевского фестиваля.

Собеседница агентства добавила, что точные даты мероприятия планируется объявить в ближайшие дни.

Ранее сообщалось, что дирижер Теодор Курентзис станет художественным руководителем международного Дягилевского фестиваля-2020. В июне 2019 года Курентзис ушел с должности художественного руководителя Пермского театра оперы и балета имени Чайковского, хор и оркестр musicAeterna, которыми он руководил, переехали в Санкт-Петербург. В сентябре 2019 года Пермский театр оперы и балета объявил о начале подготовки к Дягилевскому фестивалю-2020.