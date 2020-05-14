В РПЦ поддержали идею Путина о контроле за генетическими технологиями

Ранее в четверг на совещании по развитию генетики Владимир Путин заявил о необходимости выстроить систему контроля за использованием генетических технологий, призвав "найти баланс между свободой научного поиска, технологического развития и интересами людей, защитой их интересов, вопросами этики".