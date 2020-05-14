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Религия и мировоззрение
2020-05-14T18:19
https://ria.ru/20200514/1571450923.html
В РПЦ поддержали идею Путина о контроле за генетическими технологиями
https://cdn25.img.ria.ru/images/144486/44/1444864422_0:210:2894:1838_1036x0_80_0_0_761a8da567f907550e8f439f9bc39190.jpg
РИА Новости

В РПЦ поддержали идею Путина о контроле за генетическими технологиями

18:19 14.05.2020
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкПредседатель Синодального информационного отдела РПЦ Владимир Легойда
Председатель Синодального информационного отдела РПЦ Владимир Легойда
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Председатель Синодального информационного отдела РПЦ Владимир Легойда. Архивное фото
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. В Московском патриархате поддерживают идею президента РФ Владимира Путина по выстраиванию системы контроля за генетическими технологиями, заявил глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
Ранее в четверг на совещании по развитию генетики Владимир Путин заявил о необходимости выстроить систему контроля за использованием генетических технологий, призвав "найти баланс между свободой научного поиска, технологического развития и интересами людей, защитой их интересов, вопросами этики".
"Важные слова президента. Горячо поддерживаю", - написал Легойда в своем Telegram-канале.
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