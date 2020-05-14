В РПЦ поддержали идею Путина о контроле за генетическими технологиями

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. В Московском патриархате поддерживают идею президента РФ Владимира Путина по выстраиванию системы контроля за генетическими технологиями, заявил глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
Ранее в четверг на совещании по развитию генетики Владимир Путин заявил о необходимости выстроить систему контроля за использованием генетических технологий, призвав "найти баланс между свободой научного поиска, технологического развития и интересами людей, защитой их интересов, вопросами этики".
"Важные слова президента. Горячо поддерживаю", - написал Легойда в своем Telegram-канале.