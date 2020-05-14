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VK Fest в этом году пройдет онлайн
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РИА Новости

VK Fest в этом году пройдет онлайн

18:12 14.05.2020
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© Фото предоставлено пресс-службой "ВКонтакте"#VK fest
#VK fest
© Фото предоставлено пресс-службой "ВКонтакте"
МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. VK Fest с бесплатными трансляциями для всех пользователей "ВКонтакте" пройдет онлайн с 15 по 21 мая.
На фестивале выступят около 70 музыкантов — Баста, Мумий Тролль, Руки Вверх, Тима Белорусских, Ольга Бузова, Шура Би-2, BrainStorm и многие другие.
В VK Fest также примут участие блогеры, комики и другие спикеры. К трансляции присоединятся музыканты и гости из Тбилиси, Минска, Киева, Риги, а также Москвы и Санкт-Петербурга.
"ВКонтакте" в рамках VK Fest соберет средства для благотворительных проектов. В течение семи дней онлайн-фестиваля пользователи смогут отправить друзьям в социальной сети особенный подарок. Деньги от продажи перечислят трем некоммерческим организациям: AdVita, "Не напрасно" и "Насилию.нет".
Благотворительный подарок можно отправить сколько угодно раз в дни проведения мероприятия.
Ольга Бузова
6 мая, 12:52
VK Fest объявил лайнап 2020 года
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VK FestВКонтактеОбщество
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