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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-14T18:12
https://ria.ru/20200514/1571450404.html
В Воронежской области более 50 пациентов излечились от коронавируса
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569239537_0:84:2020:1220_1036x0_80_0_0_057dd5427992e5487d1fe1195b8cc9f7.jpg
РИА Новости

В Воронежской области более 50 пациентов излечились от коронавируса

18:12 14.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВрач скорой помощи
Врач скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Врач скорой помощи. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 14 мая - РИА Новости. Более 50 пациентов выздоровели за сутки после заражения новой коронавирусной инфекцией в Воронежской области, общее число победивших болезнь достигло 475, сообщает правительство региона.
По данным на утро 14 мая, в Воронежской области коронавирус был подтвержден у 1028 человек. Умерли 15 пациентов, в том числе трое иностранных граждан. Выздоровели 424 человека.
"Воронежская область, 17.30, четверг, 14 мая. Информация оперативного штаба по коронавирусу. Человек с подтверждённым диагнозом: 1028. Умерли: 15. Выздоровели: 475", - говорится в сообщении.
На данный момент в больницах области находятся 828 человек с подтвержденным диагнозом и подозрением на коронавирус, под наблюдением на дому - 2336.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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