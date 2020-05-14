В Воронежской области более 50 пациентов излечились от коронавируса

ВОРОНЕЖ, 14 мая - РИА Новости. Более 50 пациентов выздоровели за сутки после заражения новой Более 50 пациентов выздоровели за сутки после заражения новой коронавирусной инфекцией Воронежской области , общее число победивших болезнь достигло 475, сообщает правительство региона.

По данным на утро 14 мая, в Воронежской области коронавирус был подтвержден у 1028 человек. Умерли 15 пациентов, в том числе трое иностранных граждан. Выздоровели 424 человека.

"Воронежская область, 17.30, четверг, 14 мая. Информация оперативного штаба по коронавирусу. Человек с подтверждённым диагнозом: 1028. Умерли: 15. Выздоровели: 475", - говорится в сообщении.

На данный момент в больницах области находятся 828 человек с подтвержденным диагнозом и подозрением на коронавирус, под наблюдением на дому - 2336.