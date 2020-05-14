Трамп предложил вызвать в конгресс Обаму для дачи показаний

Глава государства не уточнил, о каком преступлении идет речь. Ранее Трамп неоднократно обвинял администрацию Обамы в том, что она в конце 2016 – начале 2017 годов фактически начала против него незаконное расследование, подозревая в "сговоре" с Россией.