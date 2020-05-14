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2020-05-14T18:09
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Трамп предложил вызвать в конгресс Обаму для дачи показаний
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РИА Новости

Трамп предложил вызвать в конгресс Обаму для дачи показаний

18:09 14.05.2020
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© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп во время брифинга в представителями СМИ в Белом доме в Вашингтоне
Президент США Дональд Трамп во время брифинга в представителями СМИ в Белом доме в Вашингтоне
© AP Photo / Alex Brandon
ВАШИНГТОН, 14 мая – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп предложил вызывать в конгресс бывшего президента Барака Обаму для дачи показаний "о самом громком политическом преступлении" в истории США.
"Если бы я был сенатором или конгрессменом, то первым человеком, которого я вызвал бы для дачи показаний о самом крупном политическом преступлении и скандале в истории США, безусловно, был бы бывший президент Обама. Он знал обо всем. Сделайте это, (сенатор) Линдси Грэм, просто сделайте это. Никаких больше "Мистер славный парень". Хватит болтовни!", - написал Трамп в Twitter, обращаясь к одному из своих сторонников в сенате республиканцу Грэму.
Глава государства не уточнил, о каком преступлении идет речь. Ранее Трамп неоднократно обвинял администрацию Обамы в том, что она в конце 2016 – начале 2017 годов фактически начала против него незаконное расследование, подозревая в "сговоре" с Россией.
Демократы обвиняли президента в "сговоре" с российскими властями. Расследование по этому поводу в 2017-2019 годах проводил независимый спецпрокурор Роберт Мюллер, который не нашел доказательств сговора, но подтвердил выдвинутые ранее обвинения в адрес России о вмешательстве в выборы в 2016 году. Россия такие обвинения отрицает. Одним из ключевых эпизодов этой истории стал процесс над экс-советником Трампа по нацбезопасности Майклом Флинном.
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Флинн, который в 2017 году несколько дней занимал этот пост, признал себя виновным в даче ложных показаний ФБР о своем разговоре с тогдашним послом РФ в США Сергеем Кисляком. Впоследствии были опубликованы данные переписки внутри ФБР, из которой следовало, что агенты сознательно пытались вывести Флинна на ложные показания. На прошлой неделе минюст США отказался от уголовного преследования экс-советника. Трамп считает, что дело против Флинна было сфабриковано, и винит в этом администрацию Обамы.
Обнародованные накануне документы разведки указывают на то, что многие чиновники Обамы, включая вице-президента Джо Байдена требовали, чтобы разведка раскрыла информацию о том, что именно Флинн в бытность помощникомТрампа разговаривал с послом России. Документы противоречат словам самого Байдена, который утверждал ранее в интервью ABC, что знал о расследовании против Флинна, но не имел к нему никакого отношения.
Байден намерен баллотироваться в президенты США от Демократической партии на выборах 3 ноября. Трамп намерен переизбираться на второй четырехлетний срок.
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