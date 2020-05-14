Названа наиболее подверженная заражению коронавирусом группа крови

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Люди со второй группой крови больше других подвержены риску заразиться Люди со второй группой крови больше других подвержены риску заразиться коронавирусом , рассказал " Звезде " заслуженный врач России Владимир Круглый.

Специалист отметил, что в Китае провели соответствующее исследование, в нем приняли участие три тысячи человек. Доля пациентов со второй группой составила 30 процентов.

"Исследование, безусловно, представляет интерес, но мы понимаем, что оно предварительное и требует дальнейшего, более масштабного изучения", — добавил он.

Риски заражения у людей с остальными группами крови, по словам Круглого, оказались примерно равны.

Ранее медик также сообщил, что люди со второй группой чаще других умирают от COVID-19.

Всего, по данным Всемирной организации здравоохранения, в мире коронавирусом заразились 4,2 миллиона человек, свыше 287 тысяч из них умерли. В России с начала эпидемии в стране зафиксировали около 252 тысяч случаев, более 53 тысяч выздоровели, 2305 человек скончались.