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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-14T18:23
https://ria.ru/20200514/1571450127.html
Названа наиболее подверженная заражению коронавирусом группа крови
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/14/1570303238_0:134:3165:1914_1036x0_80_0_0_3cf4505f6965abf90d409498ebae7483.jpg
РИА Новости

Названа наиболее подверженная заражению коронавирусом группа крови

18:09 14.05.2020 (обновлено: 18:23 14.05.2020)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСдача донорской плазмы в Москве
Сдача донорской плазмы в Москве
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Люди со второй группой крови больше других подвержены риску заразиться коронавирусом, рассказал "Звезде" заслуженный врач России Владимир Круглый.
Специалист отметил, что в Китае провели соответствующее исследование, в нем приняли участие три тысячи человек. Доля пациентов со второй группой составила 30 процентов.
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"Исследование, безусловно, представляет интерес, но мы понимаем, что оно предварительное и требует дальнейшего, более масштабного изучения", — добавил он.
Риски заражения у людей с остальными группами крови, по словам Круглого, оказались примерно равны.
Ранее медик также сообщил, что люди со второй группой чаще других умирают от COVID-19.
Всего, по данным Всемирной организации здравоохранения, в мире коронавирусом заразились 4,2 миллиона человек, свыше 287 тысяч из них умерли. В России с начала эпидемии в стране зафиксировали около 252 тысяч случаев, более 53 тысяч выздоровели, 2305 человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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