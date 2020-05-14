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2020-05-14T18:08
https://ria.ru/20200514/1571450065.html
Рошаль поддержал наказание присылавших фото нацистов в "Бессмертный полк"
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РИА Новости

Рошаль поддержал наказание присылавших фото нацистов в "Бессмертный полк"

18:08 14.05.2020
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль на церемонии вручения государственных наград в Кремле
Президент Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль на церемонии вручения государственных наград в Кремле
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Сопредседатель центрального штаба ОНФ, доктор Леонид Рошаль поддержал возбуждение уголовного дела в отношении людей, загрузивших фото нацистов на сайт "Бессмертного полка", сообщает пресс-служба Народного фронта.
Ранее в четверг официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила о возбуждении уголовных дел о реабилитации нацизма после публикации в рамках проекта "Бессмертный полк" фото Генриха Гиммлера и других нацистов. Снимки нацистских преступников публиковались на сайтах "Бессмертного полка", который в этом году из-за пандемии проводился в онлайн-формате.
Макс Фауст и рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер (слева направо)
10 мая, 16:03
На странице солдата "Бессмертного полка" появилось фото Гиммлера
"Я поддерживаю решение Следственного комитета России найти конкретных людей, разместивших фотографии преступников на сайтах великого "Бессмертного полка", и по закону наказать их", – цитирует Рошаля пресс-служба ОНФ.
Глава исполкома ОНФ Михаил Кузнецов ранее тоже поддержал решение СК РФ возбудить уголовное дело. Если фото нацистов были размещены на сайте из-за сознательного намерения опорочить историю РФ, то виновных нужно наказать со всей строгостью, уверен Кузнецов. В то же время, если это сделали молодые люди, "которые не до конца понимают, что такое Великая Отечественная война", то, по его мнению, их стоит свозить в музей Зои Космодемьянской или на панораму в Севастополе, чтобы они осознали свое заблуждение.
Молодой человек смотрит трансляцию акции Бессмертный полк на Красной площади в Москве
12 мая, 22:53
Политики призвали наказать присылавших фото нацистов в "Бессмертный полк"
9330021
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Бессмертный полкМихаил Кузнецов (экс-губернатор)Общероссийский народный фронтСледственный комитет России (СК РФ)Леонид РошальОбщество
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