Рошаль поддержал наказание присылавших фото нацистов в "Бессмертный полк"

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Сопредседатель центрального штаба ОНФ, доктор Леонид Рошаль поддержал возбуждение уголовного дела в отношении людей, загрузивших фото нацистов на сайт "Бессмертного полка", сообщает пресс-служба Народного фронта.
Ранее в четверг официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила о возбуждении уголовных дел о реабилитации нацизма после публикации в рамках проекта "Бессмертный полк" фото Генриха Гиммлера и других нацистов. Снимки нацистских преступников публиковались на сайтах "Бессмертного полка", который в этом году из-за пандемии проводился в онлайн-формате.
"Я поддерживаю решение Следственного комитета России найти конкретных людей, разместивших фотографии преступников на сайтах великого "Бессмертного полка", и по закону наказать их", – цитирует Рошаля пресс-служба ОНФ.
Глава исполкома ОНФ Михаил Кузнецов ранее тоже поддержал решение СК РФ возбудить уголовное дело. Если фото нацистов были размещены на сайте из-за сознательного намерения опорочить историю РФ, то виновных нужно наказать со всей строгостью, уверен Кузнецов. В то же время, если это сделали молодые люди, "которые не до конца понимают, что такое Великая Отечественная война", то, по его мнению, их стоит свозить в музей Зои Космодемьянской или на панораму в Севастополе, чтобы они осознали свое заблуждение.