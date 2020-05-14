ЦИК обеспечит соблюдение тайны при дистанционном голосовании

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. При использовании дистанционного голосования его тайна будет соблюдена, заявила РИА Новости секретарь ЦИК Майя Гришина.
Государственная дума на пленарном заседании накануне приняла закон с поправками в избирательное законодательство о возможности голосовать на выборах и референдумах по почте и дистанционно, а также сборе подписей избирателей за кандидата с использованием портала "Госуслуги".
Изменения вносятся в статьи 37 и 38 федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации".
"Когда применяется дистанционное электронное голосование, хоть в Москве, когда оно прошлом году прошло в виде эксперимента, хоть в других странах, где оно предусмотрено, естественно, обеспечивается тайна голосования. Это специальные методы, технические, в первую очередь", - сообщила Гришина РИА Новости.
Она подчеркнула, что ЦИК будет принимать решение о проведении электронного дистанционного голосования и применении для этого конкретных технологий, исходя из возможности в том числе обеспечить тайну голосования.
Эксперимент по проведению электронного дистанционного голосования впервые в стране прошел на трёх участках в Москве во время выборов депутатов Мосгордумы в единый день голосования 8 сентября 2019 года.