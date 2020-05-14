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2020-05-14T18:07
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ЦИК обеспечит соблюдение тайны при дистанционном голосовании
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РИА Новости

ЦИК обеспечит соблюдение тайны при дистанционном голосовании

18:07 14.05.2020
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкАгитационный плакат за общероссийское голосование по поправкам в Конституции в Москве
Агитационный плакат за общероссийское голосование по поправкам в Конституции в Москве
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. При использовании дистанционного голосования его тайна будет соблюдена, заявила РИА Новости секретарь ЦИК Майя Гришина.
Государственная дума на пленарном заседании накануне приняла закон с поправками в избирательное законодательство о возможности голосовать на выборах и референдумах по почте и дистанционно, а также сборе подписей избирателей за кандидата с использованием портала "Госуслуги".
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"Когда применяется дистанционное электронное голосование, хоть в Москве, когда оно прошлом году прошло в виде эксперимента, хоть в других странах, где оно предусмотрено, естественно, обеспечивается тайна голосования. Это специальные методы, технические, в первую очередь", - сообщила Гришина РИА Новости.
Она подчеркнула, что ЦИК будет принимать решение о проведении электронного дистанционного голосования и применении для этого конкретных технологий, исходя из возможности в том числе обеспечить тайну голосования.
Эксперимент по проведению электронного дистанционного голосования впервые в стране прошел на трёх участках в Москве во время выборов депутатов Мосгордумы в единый день голосования 8 сентября 2019 года.
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