ЦИК обеспечит соблюдение тайны при дистанционном голосовании

Агитационный плакат за общероссийское голосование по поправкам в Конституции в Москве

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. При использовании дистанционного голосования его тайна будет соблюдена, заявила РИА Новости секретарь ЦИК При использовании дистанционного голосования его тайна будет соблюдена, заявила РИА Новости секретарь ЦИК Майя Гришина

Государственная дума на пленарном заседании накануне приняла закон с поправками в избирательное законодательство о возможности голосовать на выборах и референдумах по почте и дистанционно, а также сборе подписей избирателей за кандидата с использованием портала "Госуслуги".

Изменения вносятся в статьи 37 и 38 федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации".

"Когда применяется дистанционное электронное голосование, хоть в Москве, когда оно прошлом году прошло в виде эксперимента, хоть в других странах, где оно предусмотрено, естественно, обеспечивается тайна голосования. Это специальные методы, технические, в первую очередь", - сообщила Гришина РИА Новости.

Она подчеркнула, что ЦИК будет принимать решение о проведении электронного дистанционного голосования и применении для этого конкретных технологий, исходя из возможности в том числе обеспечить тайну голосования.