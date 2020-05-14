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Краснодарский край
2020-05-14T18:06
https://ria.ru/20200514/1571449835.html
Власти Кубани разработали меры для поддержки фермеров во время пандемии
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/01/1570854877_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_d55ead5decfde435a229273fcb12add9.jpg
РИА Новости

Власти Кубани разработали меры для поддержки фермеров во время пандемии

18:06 14.05.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкКраснодар
Краснодар
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Краснодар. Архивное фото
КРАСНОДАР, 14 мая — РИА Новости. Власти Краснодарского края разработали меры для поддержки аграрного сектора, пострадавшего во время пандемии коронавируса, сообщает пресс-служба администрации региона.
"Основная проблема, с которой столкнулись фермеры, – это сбыт продукции. Для их поддержки краевыми властями разработан ряд мер. В частности, на сайте министерства сельского хозяйства работает специальная электронная площадка. Аграрии могут внести информацию об объемах производимой продукции, свои контактные данные. Доступ к ресурсу также имеют и потенциальные покупатели, в том числе представители торговых сетей", - говорится в сообщении.
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Как уточнил вице-губернатор Андрей Коробка, около 6 тысяч производителей уже зарегистрировались на этой площадке, информацию агропортала используют в том числе более 200 предприятий или покупателей из других регионов.
Кроме того, крупные торговые сети упростили процедуру заключения прямых договоров с сельхозпроизводителями. "ЛПХ и малые фермеры могут реализовывать продукцию через кооперативы. Они помогают в фасовке, упаковке и реализации продукции через торговые сети", - добавили в ведомстве.
Кроме того, в крае работают ярмарки выходного дня, рынки. В Краснодаре выделены дополнительные места в спальных районах для реализации овощей, уточнили краевые власти.
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