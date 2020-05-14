Власти Кубани разработали меры для поддержки фермеров во время пандемии

КРАСНОДАР, 14 мая — РИА Новости. Власти Краснодарского края разработали меры для поддержки аграрного сектора, пострадавшего во время пандемии коронавируса, сообщает пресс-служба администрации региона.
"Основная проблема, с которой столкнулись фермеры, – это сбыт продукции. Для их поддержки краевыми властями разработан ряд мер. В частности, на сайте министерства сельского хозяйства работает специальная электронная площадка. Аграрии могут внести информацию об объемах производимой продукции, свои контактные данные. Доступ к ресурсу также имеют и потенциальные покупатели, в том числе представители торговых сетей", - говорится в сообщении.
Как уточнил вице-губернатор Андрей Коробка, около 6 тысяч производителей уже зарегистрировались на этой площадке, информацию агропортала используют в том числе более 200 предприятий или покупателей из других регионов.
Кроме того, крупные торговые сети упростили процедуру заключения прямых договоров с сельхозпроизводителями. "ЛПХ и малые фермеры могут реализовывать продукцию через кооперативы. Они помогают в фасовке, упаковке и реализации продукции через торговые сети", - добавили в ведомстве.
Кроме того, в крае работают ярмарки выходного дня, рынки. В Краснодаре выделены дополнительные места в спальных районах для реализации овощей, уточнили краевые власти.
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