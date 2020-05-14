Власти Кубани разработали меры для поддержки фермеров во время пандемии

"Основная проблема, с которой столкнулись фермеры, – это сбыт продукции. Для их поддержки краевыми властями разработан ряд мер. В частности, на сайте министерства сельского хозяйства работает специальная электронная площадка. Аграрии могут внести информацию об объемах производимой продукции, свои контактные данные. Доступ к ресурсу также имеют и потенциальные покупатели, в том числе представители торговых сетей", - говорится в сообщении.