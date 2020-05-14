В Италии заявили о росте числа случаев болезни Кавасаки у детей при COVID

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Итальянские исследователи изучили связь между коронавирусом и новым воспалительным синдромом у детей, похожим на синдром Кавасаки, установив, что в период пандемии в провинции Итальянские исследователи изучили связь между коронавирусом и новым воспалительным синдромом у детей, похожим на синдром Кавасаки, установив, что в период пандемии в провинции Бергамо число случаев болезни Кавасаки среди детей увеличилось в 30 раз по сравнению с предыдущими годами. Результаты исследования были опубликованы в журнале Lancet

Германии, Швейцарии. Ранее трое детей скончались в штате Нью-Йорк из-за нового детского мультисистемного воспалительного синдрома, десятки поступили в больницы. Мэр Нью-Йорка сообщил, что почти все дети либо заражены COVID-19, либо уже им переболели. У детей проявляются синдромы, схожие с болезнью Кавасаки и инфекционно-токсическим шоком, в том числе жар, сыпь, боль в животе и рвота. Случаи обнаружения воспалительного синдрома были зафиксированы также в Европе , в том числе в Великобритании

Исследователи отмечают, что зафиксировали вспышку болезни Кавасаки в период пандемии, изучив записи приема пациентов в педиатрическом отделении больницы Hospital Papa Giovanni XXIII в Бергамо. В период с 1 января 2015 по 17 февраля 2020 в больницу поступили 19 детей с симптомами, схожими с болезнью Кавасаки. Однако с 18 февраля по 20 апреля 2020 года в больницу поступили 10 детей с болезнью Кавасаки, у 8 из них подтвержден коронавирус.

"Мы сообщаем о большом количестве случаев заболевания болезнью, схожей с синдромом Кавасаки в провинции Бергамо с начала эпидемии SARS-CoV-2 с ежемесячной заболеваемостью, по крайней мере, в 30 раз больше, чем ежемесячная заболеваемость в предыдущие 5 лет, с четкой отправной точкой - когда в нашей провинции был зафиксирован первый случай COVID-19", - сообщается в исследовании.

Исследователи подчеркивают, что заболевание все еще очень редко встречается у детей - не более одного ребенка из 1000, однако рекомендуют учитывать связь между болезнью Кавасаки и SARS-CoV-2 при принятии мер по снятию ограничений, введенных из-за коронавируса.

"Схожая вспышка болезни Кавасаки ожидается в странах, где есть эпидемия SARS-CoV-2", - резюмируют исследователи.

Ранее на пресс-конференции в Женеве глава подразделения экстренных заболеваний Всемирной организации здравоохранения Мария Ван Керкхове сообщила, что ВОЗ изучает данные о возможной связи COVID-19 с проявлением у маленьких детей воспалительного синдрома Кавасаки. Она отметила, что пока это редкое явление, которое зафиксировано только в одной или двух странах, другие страны пока не сообщали об этом.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,1 миллиона случаев заражения, свыше 287 тысяч человек скончались.