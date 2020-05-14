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Распространение нового коронавируса
2020-05-14T18:06
https://ria.ru/20200514/1571449577.html
В Италии заявили о росте числа случаев болезни Кавасаки у детей при COVID
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/0f/1570099264_0:73:3076:1803_1036x0_80_0_0_e8aceb7e891e9af949ff830f27d3a7f3.jpg
РИА Новости

В Италии заявили о росте числа случаев болезни Кавасаки у детей при COVID

18:03 14.05.2020 (обновлено: 18:06 14.05.2020)
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© REUTERS / Massimo PincaМашина скорой помощи в Италии
Машина скорой помощи в Италии
© REUTERS / Massimo Pinca
Машина скорой помощи в Италии
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Итальянские исследователи изучили связь между коронавирусом и новым воспалительным синдромом у детей, похожим на синдром Кавасаки, установив, что в период пандемии в провинции Бергамо число случаев болезни Кавасаки среди детей увеличилось в 30 раз по сравнению с предыдущими годами. Результаты исследования были опубликованы в журнале Lancet.
Ранее трое детей скончались в штате Нью-Йорк из-за нового детского мультисистемного воспалительного синдрома, десятки поступили в больницы. Мэр Нью-Йорка сообщил, что почти все дети либо заражены COVID-19, либо уже им переболели. У детей проявляются синдромы, схожие с болезнью Кавасаки и инфекционно-токсическим шоком, в том числе жар, сыпь, боль в животе и рвота. Случаи обнаружения воспалительного синдрома были зафиксированы также в Европе, в том числе в Великобритании, Германии, Швейцарии.
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Исследователи отмечают, что зафиксировали вспышку болезни Кавасаки в период пандемии, изучив записи приема пациентов в педиатрическом отделении больницы Hospital Papa Giovanni XXIII в Бергамо. В период с 1 января 2015 по 17 февраля 2020 в больницу поступили 19 детей с симптомами, схожими с болезнью Кавасаки. Однако с 18 февраля по 20 апреля 2020 года в больницу поступили 10 детей с болезнью Кавасаки, у 8 из них подтвержден коронавирус.
"Мы сообщаем о большом количестве случаев заболевания болезнью, схожей с синдромом Кавасаки в провинции Бергамо с начала эпидемии SARS-CoV-2 с ежемесячной заболеваемостью, по крайней мере, в 30 раз больше, чем ежемесячная заболеваемость в предыдущие 5 лет, с четкой отправной точкой - когда в нашей провинции был зафиксирован первый случай COVID-19", - сообщается в исследовании.
Исследователи подчеркивают, что заболевание все еще очень редко встречается у детей - не более одного ребенка из 1000, однако рекомендуют учитывать связь между болезнью Кавасаки и SARS-CoV-2 при принятии мер по снятию ограничений, введенных из-за коронавируса.
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"Схожая вспышка болезни Кавасаки ожидается в странах, где есть эпидемия SARS-CoV-2", - резюмируют исследователи.
Ранее на пресс-конференции в Женеве глава подразделения экстренных заболеваний Всемирной организации здравоохранения Мария Ван Керкхове сообщила, что ВОЗ изучает данные о возможной связи COVID-19 с проявлением у маленьких детей воспалительного синдрома Кавасаки. Она отметила, что пока это редкое явление, которое зафиксировано только в одной или двух странах, другие страны пока не сообщали об этом.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,1 миллиона случаев заражения, свыше 287 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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