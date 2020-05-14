Число детей с воспалительным синдромом в Нью-Йорке достигло ста

"Выявлены 100 таких случаев", - сказал де Блазио, отметив, что у 55 из этих детей выявлен коронавирус или антитела к нему.

Согласно данным, которые приводил губернатор, из примерно 100 случаев заболевания этим синдромом, заболевшие в возрасте меньше года составляют 5%, от 1 до 4 лет – 18%, от 5 до 9 лет – 29%, от 10 до 14 лет – 28%, от 15 до 19 лет – 16%, от 20 до 21 года – 4%.