Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-14T18:01
https://ria.ru/20200514/1571449472.html
Число детей с воспалительным синдромом в Нью-Йорке достигло ста
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/11/1570213556_0:9:3072:1737_1036x0_80_0_0_c360b889e7e04fb2e027621399ff277d.jpg
РИА Новости

Число детей с воспалительным синдромом в Нью-Йорке достигло ста

18:01 14.05.2020
806
© REUTERS / Caitlin OchsМедицинский работник настраивает тележку со носилками в медицинском центре в Бруклине, Нью-Йорк, США
Медицинский работник настраивает тележку со носилками в медицинском центре в Бруклине, Нью-Йорк, США
© REUTERS / Caitlin Ochs
НЬЮ-ЙОРК, 14 мая – РИА Новости. Число детей, заболевших в Нью-Йорке воспалительным синдромом, который предположительно связан с коронавирусом, достигло 100, сообщил на пресс-конференции мэр города Билл де Блазио.
"Выявлены 100 таких случаев", - сказал де Блазио, отметив, что у 55 из этих детей выявлен коронавирус или антитела к нему.
Ранее губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо сообщал, что во всем штате всего около 100 случаев с этим синдромом. Ранее он отмечал, что от синдрома системного воспалительного ответа, который может быть связан с заражением коронавирусом, всего в штате скончались трое детей.
Согласно данным, которые приводил губернатор, из примерно 100 случаев заболевания этим синдромом, заболевшие в возрасте меньше года составляют 5%, от 1 до 4 лет – 18%, от 5 до 9 лет – 29%, от 10 до 14 лет – 28%, от 15 до 19 лет – 16%, от 20 до 21 года – 4%.
Пассажирский самолет в небе
Вчера, 16:53Распространение нового коронавируса
Спецрейс из Нью-Йорка вывезет более 300 россиян
Ранее представители национальной системы здравоохранения (NHS) Великобритании направили врачам страны предупреждение о росте числа случаев, когда дети попадают в реанимацию с синдромом системного воспалительного ответа, который приводит к болям в животе и проблемам с сердцем и может быть связан с коронавирусом.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
100705
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Эндрю Куомо (губернатор штата Нью-Йорк)КоронавирусыБилл де БлазиоВеликобританияНью-Йорк (город)СШАВ мире
Рекомендуем
Машина скорой помощи в Италии
В Италии заявили о росте числа случаев болезни Кавасаки у детей при COVID
Сотрудники Роспотребназора Республики Татарстан обрабатывают антисептическим средством багаж пассажиров
Иностранные авиакомпании сообщили о новых правилах перелетов
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин рассказал про "свет в конце тоннеля" в борьбе с COVID-19
Мужчина в защитной маске у закрытого магазина в Филадельфии
США предупредили о вреде помощи по COVID-19 от "некоторых стран"
Медицинские работники везут пациента с коронавирусной инфекцией в городе Мюлуз, Франция
В Париже выявили вспышку связанного с COVID-19 синдрома Кавасаки у детей
Медицинский персонал возле больницы в Лондоне
В Великобритании число жертв коронавируса за сутки составило 428
Президент США Дональд Трамп во время брифинга в представителями СМИ в Белом доме в Вашингтоне
Трамп предложил вызвать в конгресс Обаму для дачи показаний
Сдача донорской плазмы в Москве
Названа наиболее подверженная заражению коронавирусом группа крови
Мэр Москвы Сергей Собянин в защитной маске во время посещения павильона №75 на ВДНХ
Собянин заявил о риске ускорения распространения коронавируса
Прохожие на площаде Трокадеро в Париже
Во Франции разгорелась полемика вокруг слов Хадсона о вакцине от COVID-19
Медсестра в защитном снаряжении у больницы Элмхерст в районе Квинс в Нью-Йорке
В 17 штатах США зафиксировали случаи воспалительного синдрома у детей
Пациент в отделении реанимации и интенсивной терапии городской клинической больницы имени В. В. Виноградова, переоснащенной для лечения пациентов с COVID-19
Названы самые опасные хронические заболевания при COVID-19
Препарат в кабинете научно-исследовательской лаборатории Генные и клеточные технологии при Казанском федеральном университете
Американские ученые оценили безопасность переливания плазмы при COVID-19
Президент Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль на церемонии вручения государственных наград в Кремле
Рошаль поддержал наказание присылавших фото нацистов в "Бессмертный полк"
Пассажиры в защитных масках в трамвае в центре Москвы
Москва первой в мире проведет массовый скрининг на антитела к COVID-19
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:12В Забайкалье зафиксировали 32 новых случая COVID-19
06:08Исследование: богатство женщин в России растет быстрее, чем в мире
06:06В ФМБА рассказали о результатах лечения плазмой пациентов с COVID-19
06:03В Бурятии район закрыли на карантин из-за COVID-19
05:59В Приморье власти договорились о росте трафика на границе с КНР
05:54Эксперт рассказал о новом способе мошенничества в интернете
05:50В Южной Корее число заболевших COVID-19 превысило 11 тысяч
05:47В Китае за сутки выявили 15 случаев COVID-19
05:46В ЕАО умер второй пациент с COVID-19
05:43На границе с КНР в Приморье водители фур уезжают домой без машин
05:40Медик разъяснил методику оценки смертности от COVID-19
05:36Студент ДВФУ вошел в топ-10 лучших прогнозистов распространения COVID-19
05:31Мясников объяснил, для чего на самом деле нужны перчатки и маски
05:31Эксперты рассказали, как правильно питаться на самоизоляции
05:25В Токио роботы начали обслуживать заболевших COVID-19
05:21Austrian Airlines против идеи оставлять пустым среднее место в самолете
05:18Исследование: треть россиян работают на самоизоляции и в свободное время
05:08Врач ЦКБ заявил, что эпидемия COVID-19 в России продлится все лето
05:01В работе YouTube произошел сбой
05:01Эксперт рассказал, когда магазины вернутся к скидкам на продукты
Лента новостейМолния