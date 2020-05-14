Россия не получила ответ Чехии на ноту о нормализации отношений

МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. Посольство РФ пока не получило от МИД Посольство РФ пока не получило от МИД Чехии ответа на свою ноту, который бы прояснил, готова ли страна к выправлению сложившейся нездоровой ситуации в отношениях, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова

Ранее глава МИД Чехии Томаш Петршичек заявил, что чешская сторона рассчитывает на консультации с РФ на уровне глав МИД на основе договора об отношениях между странами. По словам Захаровой, "высказываний чешского министра было много, к сожалению, они не всегда отражали намерение формировать конструктивную атмосферу отношений".

"Важно выяснить реальную готовность чешской стороны к выправлению созданной по ее инициативе нездоровой ситуации в двусторонних делах. Наше посольство в Праге на днях направило ноту по этому вопросу в чешское внешнеполитическое ведомство. Посол России имеет указание провести консультации с руководством министерства иностранных дел Чехии… Ответной реакции от чешской стороны пока не было, по крайней мере на момент подготовки к этому брифингу", - заявила она.

Захарова напомнила, что министр иностранных дел Чехии в последнее время также заявлял о намерении встретиться с послом РФ для обсуждения ситуации. "По итогам мы, безусловно, определимся с дальнейшими шагами", - добавила она.

Ранее чешские СМИ сообщили о том, что полицейскую охрану получили приматор Праги и старосты двух пражских районов в связи с тем, что площадь перед посольством РФ был переименована в площадь Бориса Немцова, в районе Прага-6 был снесен памятник маршалу Коневу, а в районе Прага-Ржепорыйе установлен памятник власовцам. Также местные СМИ опубликовали информацию, что в Прагу якобы прибыл российский дипломат с ядом, предназначенным для отравления этих коммунальных политиков.