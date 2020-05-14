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2020-05-14T18:00
https://ria.ru/20200514/1571449213.html
Россия не получила ответ Чехии на ноту о нормализации отношений
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РИА Новости

Россия не получила ответ Чехии на ноту о нормализации отношений

18:00 14.05.2020
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© РИА Новости / Эдуард ЭрбенПрага
Прага
© РИА Новости / Эдуард Эрбен
Прага. Архивное фото
МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. Посольство РФ пока не получило от МИД Чехии ответа на свою ноту, который бы прояснил, готова ли страна к выправлению сложившейся нездоровой ситуации в отношениях, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Ранее глава МИД Чехии Томаш Петршичек заявил, что чешская сторона рассчитывает на консультации с РФ на уровне глав МИД на основе договора об отношениях между странами. По словам Захаровой, "высказываний чешского министра было много, к сожалению, они не всегда отражали намерение формировать конструктивную атмосферу отношений".
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"Важно выяснить реальную готовность чешской стороны к выправлению созданной по ее инициативе нездоровой ситуации в двусторонних делах. Наше посольство в Праге на днях направило ноту по этому вопросу в чешское внешнеполитическое ведомство. Посол России имеет указание провести консультации с руководством министерства иностранных дел Чехии… Ответной реакции от чешской стороны пока не было, по крайней мере на момент подготовки к этому брифингу", - заявила она.
Захарова напомнила, что министр иностранных дел Чехии в последнее время также заявлял о намерении встретиться с послом РФ для обсуждения ситуации. "По итогам мы, безусловно, определимся с дальнейшими шагами", - добавила она.
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Ранее чешские СМИ сообщили о том, что полицейскую охрану получили приматор Праги и старосты двух пражских районов в связи с тем, что площадь перед посольством РФ был переименована в площадь Бориса Немцова, в районе Прага-6 был снесен памятник маршалу Коневу, а в районе Прага-Ржепорыйе установлен памятник власовцам. Также местные СМИ опубликовали информацию, что в Прагу якобы прибыл российский дипломат с ядом, предназначенным для отравления этих коммунальных политиков.
Посольство России в Чехии опровергло сообщения о якобы привезенном яде, назвав их "вопиющими и гнусными". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что сообщения чешских СМИ похожи на очередную утку. Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что никто не предъявляет доказательств, что Москва пыталась кого-то отравить в Чехии.
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РоссияМария ЗахароваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)МИД ЧехииЧехияВ мире
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