В Великобритании число жертв коронавируса за сутки составило 428

ЛОНДОН, 14 мая - РИА Новости, Мария Табак. Число жертв коронавируса в Великобритании за сутки увеличилось на 428, до 33 614 человек, количество заболевших выросло на 3446, до 233 151, говорится в сообщении минздрава страны.
Днем ранее количество скончавшихся за сутки составило 494 человека, число новых выявленных случаев заражения - 3242.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,1 миллиона случаев заражения, свыше 287 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.