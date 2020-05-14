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Распространение нового коронавируса
2020-05-14T17:55
https://ria.ru/20200514/1571448797.html
Собянин призвал сохранить зарплату на пока не работающих предприятиях
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РИА Новости

Собянин призвал сохранить зарплату на пока не работающих предприятиях

17:55 14.05.2020
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин в маске
Мэр Москвы Сергей Собянин в маске
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Мэр Москвы Сергей Собянин в маске. Архивное фото
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Зарплата сотрудникам предприятий, не попавших в список работающих с 12 мая, должна сохраняться, сообщил в четверг мэр Москвы Сергей Собянин.
Ранее мэр заявил, что с 12 мая в Москве начинается первый этап смягчения ограничительных мер для промышленных предприятий и строек, остальные ограничения продлеваются до 31 мая. Кроме того, с 12 мая в общественном транспорте, магазинах и на работе стало обязательным ношение перчаток и масок.
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"Если ваше предприятие продолжает не работать в соответствии с моим указом, то президентом в его указе есть отсылка, что при таких мероприятиях сохраняется заработная плата работающих", - сказал Собянин в интервью телеканалу "Россия 24".
Мэр отметил, что для тех, кто был уволен, создана специальная упрощенная система регистрации безработных в Центре занятости Москвы "Моя работа" - регистрация в ней происходит дистанционно, без явки, и повышенное пособие быстро начисляется.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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