Собянин призвал сохранить зарплату на пока не работающих предприятиях

Ранее мэр заявил, что с 12 мая в Москве начинается первый этап смягчения ограничительных мер для промышленных предприятий и строек, остальные ограничения продлеваются до 31 мая. Кроме того, с 12 мая в общественном транспорте, магазинах и на работе стало обязательным ношение перчаток и масок.