Ульяновские власти проверяют информацию о "вечеринке чиновников"

САМАРА, 14 мая - РИА Новости. Власти Димитровграда проверят информацию о вечеринке, в которой якобы участвовали чиновники местной мэрии, сообщили РИА Новости в пресс-службе городской администрации.
Ранее губернатор Ульяновской области Сергей Морозов поручил проверить информацию о том, что чиновники из мэрии Димитровграда провели вечеринку на одной из баз отдыха, несмотря на действие режима самоизоляции в регионе. Поводом для проверки послужили появившиеся в социальных сетях и местных СМИ фото и видео, на которых люди едят и пьют алкоголь, они не используют маски и не соблюдают социальную дистанцию. По данным СМИ, в корпоративе якобы приняли участие все заместители главы Димитровграда, а также практически все начальники управлений и отделов городской администрации.
"Будет проведена проверка", - сказала представитель горадминистрации.
В Ульяновской области из-за ситуации с коронавирусом с 31 марта по 15 мая действует режим самоизоляции для граждан.
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