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Распространение нового коронавируса
2020-05-14T17:52
https://ria.ru/20200514/1571448633.html
Ульяновские власти проверяют информацию о "вечеринке чиновников"
https://cdn25.img.ria.ru/images/103077/25/1030772574_0:105:2000:1230_1036x0_80_0_0_482281ae09164b591c399d0131ef30c0.jpg
РИА Новости

Ульяновские власти проверяют информацию о "вечеринке чиновников"

17:52 14.05.2020
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© Fotolia / AhileosАлкоголь
Алкоголь
© Fotolia / Ahileos
Алкоголь. Архивное фото
САМАРА, 14 мая - РИА Новости. Власти Димитровграда проверят информацию о вечеринке, в которой якобы участвовали чиновники местной мэрии, сообщили РИА Новости в пресс-службе городской администрации.
Ранее губернатор Ульяновской области Сергей Морозов поручил проверить информацию о том, что чиновники из мэрии Димитровграда провели вечеринку на одной из баз отдыха, несмотря на действие режима самоизоляции в регионе. Поводом для проверки послужили появившиеся в социальных сетях и местных СМИ фото и видео, на которых люди едят и пьют алкоголь, они не используют маски и не соблюдают социальную дистанцию. По данным СМИ, в корпоративе якобы приняли участие все заместители главы Димитровграда, а также практически все начальники управлений и отделов городской администрации.
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"Будет проведена проверка", - сказала представитель горадминистрации.
В Ульяновской области из-за ситуации с коронавирусом с 31 марта по 15 мая действует режим самоизоляции для граждан.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Сергей Морозов (политик)Ульяновская областьДимитровградОбщество
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