Собянин рассказал о задачах скрининга москвичей на антитела к COVID-19

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Скрининг москвичей на антитела к коронавирусу позволит спрогнозировать динамику распространения этой инфекции, заявил мэр столицы Сергей Собянин.
Ранее мэр Москвы в своем блоге сообщил, что массовое тестирование жителей столицы на антитела к коронавирусу начнется уже завтра, оно будет бесплатным.
"Сама ситуация будет зависеть от того, как мы все будем относиться к тем требованиям, которые к нам предъявляют. Но чтобы спрогнозировать дальнейшее развитие событий, конечно, во многом определят и те исследования, которые мы будем проводить с помощью ИФА-системы, и массовое тестирование, и раннее выявление больных, все это вместе, вся эта система позволит нам лучше спрогнозировать ситуацию, это безусловно", - сказал Собянин в эфире "России 24".
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