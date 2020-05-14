Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-14T19:48
https://ria.ru/20200514/1571448516.html
Собянин рассказал о задачах скрининга москвичей на антитела к COVID-19
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/0e/1571456027_0:0:641:360_1036x0_80_0_0_3fc5c4c187668fa70389a652c56b5600.jpg
РИА Новости

Собянин рассказал о задачах скрининга москвичей на антитела к COVID-19

17:51 14.05.2020 (обновлено: 19:48 14.05.2020)
911
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Скрининг москвичей на антитела к коронавирусу позволит спрогнозировать динамику распространения этой инфекции, заявил мэр столицы Сергей Собянин.
Ранее мэр Москвы в своем блоге сообщил, что массовое тестирование жителей столицы на антитела к коронавирусу начнется уже завтра, оно будет бесплатным.
"Сама ситуация будет зависеть от того, как мы все будем относиться к тем требованиям, которые к нам предъявляют. Но чтобы спрогнозировать дальнейшее развитие событий, конечно, во многом определят и те исследования, которые мы будем проводить с помощью ИФА-системы, и массовое тестирование, и раннее выявление больных, все это вместе, вся эта система позволит нам лучше спрогнозировать ситуацию, это безусловно", - сказал Собянин в эфире "России 24".
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Как остановить коронавирус
21 марта, 07:57Распространение нового коронавируса
Так победим: как остановить коронавирус
5000510
Обсудить 2
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоСергей СобянинМоскваОбщество
Рекомендуем
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин рассказал про "свет в конце тоннеля" в борьбе с COVID-19
Экспресс-диагностика на антитела к коронавирусу в клинике Hadassah Medical Moscow в Сколково
Москва приступает к регулярному тестированию на антитела к коронавирусу
В лаборатории
Москвичи смогут отказаться от тестирование на антитела к COVID-19
Пассажиры в защитных масках в трамвае в центре Москвы
Москва первой в мире проведет массовый скрининг на антитела к COVID-19
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции совещание о развитии генетических технологий в РФ
Путину рассказали о лечении Заворотнюк
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин отметил снижение числа тяжелых пациентов с коронавирусом
Медицинская сестра в больничной палате
В Приморье начали применять уникальный метод лечения рака
Мужчин в перчатках
Дерматолог рассказала, как правильно носить перчатки при пандемии
Заведующий отделением реанимации Новоуренгойской центральной городской больницы Руслан Нугуманов
Реаниматолог рассказал о лечении вахтовиков на Ямале
Лаборатория для тестирования на коронавирус
Собянин пояснил порядок массового тестирования на антитела к коронавирусу
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин сообщил о большом количестве зараженных коронавирусом в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин в защитной маске во время посещения павильона №75 на ВДНХ
Собянин заявил о риске ускорения распространения коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин: нотариусы в Москве могут работать, но не все из них готовы
Девушка фотографируется у флагов, установленных к празднованию Дня Победы, на Москворецкой набережной в Москве
Собянин: эффект от самоизоляции на праздниках увидим через две недели
Прохожие на площаде Трокадеро в Париже
Во Франции разгорелась полемика вокруг слов Хадсона о вакцине от COVID-19
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:12В Забайкалье зафиксировали 32 новых случая COVID-19
06:08Исследование: богатство женщин в России растет быстрее, чем в мире
06:06В ФМБА рассказали о результатах лечения плазмой пациентов с COVID-19
06:03В Бурятии район закрыли на карантин из-за COVID-19
05:59В Приморье власти договорились о росте трафика на границе с КНР
05:54Эксперт рассказал о новом способе мошенничества в интернете
05:50В Южной Корее число заболевших COVID-19 превысило 11 тысяч
05:47В Китае за сутки выявили 15 случаев COVID-19
05:46В ЕАО умер второй пациент с COVID-19
05:43На границе с КНР в Приморье водители фур уезжают домой без машин
05:40Медик разъяснил методику оценки смертности от COVID-19
05:36Студент ДВФУ вошел в топ-10 лучших прогнозистов распространения COVID-19
05:31Мясников объяснил, для чего на самом деле нужны перчатки и маски
05:31Эксперты рассказали, как правильно питаться на самоизоляции
05:25В Токио роботы начали обслуживать заболевших COVID-19
05:21Austrian Airlines против идеи оставлять пустым среднее место в самолете
05:18Исследование: треть россиян работают на самоизоляции и в свободное время
05:08Врач ЦКБ заявил, что эпидемия COVID-19 в России продлится все лето
05:01В работе YouTube произошел сбой
05:01Эксперт рассказал, когда магазины вернутся к скидкам на продукты
Лента новостейМолния