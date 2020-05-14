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2020-05-14T17:49
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Собянин: нотариусы в Москве могут работать, но не все из них готовы
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РИА Новости

Собянин: нотариусы в Москве могут работать, но не все из них готовы

17:49 14.05.2020
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Мэр Москвы Сергей Собянин. Архивное фото
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Нотариальные конторы уже могут работать в Москве, но некоторые нотариусы просто могли быть не готовы к возобновлению работы в таких условиях, сообщил мэр Сергей Собянин в эфире "России 24".
Отвечая на вопрос о том, когда в Москве заработают нотариусы, мэр сказал, что уточнит.
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"Но насколько я помню, мы работу нотариусов разрешили еще в апреле месяце, поэтому они могут работать. Другой вопрос, что, может быть, не все нотариусы готовы к такой работе. Но, в принципе, нотариальные конторы должны работать, просто надо поискать адреса, телефоны нотариусов, которые помогут", - пояснил Собянин.
С 12 мая в столице возобновилась работа предприятий промышленности и стройки. Собянин заявлял, что к работе вернутся примерно 500 тысяч человек.
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Сергей СобянинМоскваОбщество
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