Собянин: нотариусы в Москве могут работать, но не все из них готовы

"Но насколько я помню, мы работу нотариусов разрешили еще в апреле месяце, поэтому они могут работать. Другой вопрос, что, может быть, не все нотариусы готовы к такой работе. Но, в принципе, нотариальные конторы должны работать, просто надо поискать адреса, телефоны нотариусов, которые помогут", - пояснил Собянин.