Собянин: нотариусы в Москве могут работать, но не все из них готовы

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Нотариальные конторы уже могут работать в Москве, но некоторые нотариусы просто могли быть не готовы к возобновлению работы в таких условиях, сообщил мэр Сергей Собянин в эфире "России 24".
Отвечая на вопрос о том, когда в Москве заработают нотариусы, мэр сказал, что уточнит.
"Но насколько я помню, мы работу нотариусов разрешили еще в апреле месяце, поэтому они могут работать. Другой вопрос, что, может быть, не все нотариусы готовы к такой работе. Но, в принципе, нотариальные конторы должны работать, просто надо поискать адреса, телефоны нотариусов, которые помогут", - пояснил Собянин.
С 12 мая в столице возобновилась работа предприятий промышленности и стройки. Собянин заявлял, что к работе вернутся примерно 500 тысяч человек.