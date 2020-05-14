Собянин рассказал про "свет в конце тоннеля" в борьбе с COVID-19

"Что касается света в конце тоннеля, то этот свет будет зависеть от того, насколько мы все вместе энергично и ответственно будем подходить к тем требованиям, которые предъявляет жизнь. От этого будет многое зависеть, и дальнейшее развитие ситуации", - сообщил Собянин.