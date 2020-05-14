Собянин рассказал про "свет в конце тоннеля" в борьбе с COVID-19

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Снятие ограничений в Москве будет зависеть от самих москвичей, от того, как они будут выполнять предъявляемые требования, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия 24".
"Что касается света в конце тоннеля, то этот свет будет зависеть от того, насколько мы все вместе энергично и ответственно будем подходить к тем требованиям, которые предъявляет жизнь. От этого будет многое зависеть, и дальнейшее развитие ситуации", - сообщил Собянин.
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