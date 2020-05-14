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Распространение нового коронавируса
2020-05-14T17:48
https://ria.ru/20200514/1571448372.html
Собянин рассказал про "свет в конце тоннеля" в борьбе с COVID-19
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/01/1570862150_0:170:3039:1879_1036x0_80_0_0_073b663c974beb7e2c7db057a25b7a4e.jpg
РИА Новости

Собянин рассказал про "свет в конце тоннеля" в борьбе с COVID-19

17:48 14.05.2020
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковМэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Мэр Москвы Сергей Собянин . Архивное фото
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Снятие ограничений в Москве будет зависеть от самих москвичей, от того, как они будут выполнять предъявляемые требования, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия 24".
"Что касается света в конце тоннеля, то этот свет будет зависеть от того, насколько мы все вместе энергично и ответственно будем подходить к тем требованиям, которые предъявляет жизнь. От этого будет многое зависеть, и дальнейшее развитие ситуации", - сообщил Собянин.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Сергей СобянинМоскваОбщество
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