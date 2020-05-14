Рябков рассказал о конкуренции ценностей в мире

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Конкуренция ценностей будет усиливаться, и России есть, что предложить миру, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Конкуренция ценностей будет, на мой взгляд, усиливаться, и здесь нам есть, что предложить миру. Самобытность России, российский путь, наша приверженность защите собственного суверенитета, наше общественное единство - это все с нами. Я не думаю, что даже такие недруги России, которых немало, могут оспорить все эти обстоятельства, если только вести разговор, разбирая аргументы и внешнеполитическую практику", - заявил Рябков на презентации внеочередного специального доклада международного дискуссионного клуба "Валдай" "Не одичать в "осыпающемся мире".
Россия открыта к взаимодействию со всеми, кто готов к этому, это "не внешнеполитическая всеядность", пояснил Рябков, "это производная нашего четкого понимания того, что современный мир со всеми его сложностями и вызовами реально требует сотрудничества".
"И вот здесь, в прагматическом ключе рассуждая о том, что и как надо делать, меньше всего хотелось бы видеть примесь идеологии в плохом смысле этого слова", - резюмировал дипломат.