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Распространение нового коронавируса
2020-05-14T17:42
https://ria.ru/20200514/1571447957.html
В Свердловской области вылечился первый пациент, заболевший COVID-19
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/05/1570996158_0:0:3070:1727_1036x0_80_0_0_7556b004dc7673b97eb3cafd3d79264c.jpg
РИА Новости

В Свердловской области вылечился первый пациент, заболевший COVID-19

17:42 14.05.2020
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© РИА Новости / Татьяна Макеева / Перейти в фотобанкМедик у аппарата ИВЛ
Медик у аппарата ИВЛ
© РИА Новости / Татьяна Макеева
Перейти в фотобанк
Медик у аппарата ИВЛ. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 мая – РИА Новости. Нулевой пациент, который заразился коронавирусом в Свердловской области и пробыл в коме почти 20 дней, вылечился и выписан из больницы, сообщил глава региона Евгений Куйвашев.
"Сегодня хочу поделиться с вами хорошей новостью. Вылечен и выписан из больницы "нулевой" пациент, первый заразившийся коронавирусом в Свердловской области. Им оказался 51-летний мужчина с большим количеством сопутствующих заболеваний, включая проблемы с сердцем", - написал Куйвашев в Instagram.
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Губернатор пояснил, что в марте у мужчины поднялась высокая температура, которую он не мог сбить антибиотиками и противовоспалительными препаратами. В начале апреля он был госпитализирован в больницу, где у него диагностировали коронавирус.
"Самочувствие стало быстро ухудшаться, появилась дыхательная недостаточность, позже у него обнаружили еще и бактериальную пневмонию. Его тяжелое состояние в итоге привело к коме. Без сознания он был подключен к аппарату ИВЛ около 20 дней. Врачи круглосуточно следили за его состоянием, и в итоге смогли вылечить его и от коронавируса, и от бактериальной пневмонии", - отметил глава региона.
На 14 мая в области подтверждены 2362 случая новой коронавирусной инфекции, в том числе 64 – за последние сутки. Четыре пациента скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоЕвгений КуйвашевСвердловская область
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