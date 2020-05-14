В Свердловской области вылечился первый пациент, заболевший COVID-19

"Самочувствие стало быстро ухудшаться, появилась дыхательная недостаточность, позже у него обнаружили еще и бактериальную пневмонию. Его тяжелое состояние в итоге привело к коме. Без сознания он был подключен к аппарату ИВЛ около 20 дней. Врачи круглосуточно следили за его состоянием, и в итоге смогли вылечить его и от коронавируса, и от бактериальной пневмонии", - отметил глава региона.