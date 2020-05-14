В Свердловской области вылечился первый пациент, заболевший COVID-19

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 мая – РИА Новости. Нулевой пациент, который заразился коронавирусом в Свердловской области и пробыл в коме почти 20 дней, вылечился и выписан из больницы, сообщил глава региона Евгений Куйвашев.
"Сегодня хочу поделиться с вами хорошей новостью. Вылечен и выписан из больницы "нулевой" пациент, первый заразившийся коронавирусом в Свердловской области. Им оказался 51-летний мужчина с большим количеством сопутствующих заболеваний, включая проблемы с сердцем", - написал Куйвашев в Instagram.
Губернатор пояснил, что в марте у мужчины поднялась высокая температура, которую он не мог сбить антибиотиками и противовоспалительными препаратами. В начале апреля он был госпитализирован в больницу, где у него диагностировали коронавирус.
"Самочувствие стало быстро ухудшаться, появилась дыхательная недостаточность, позже у него обнаружили еще и бактериальную пневмонию. Его тяжелое состояние в итоге привело к коме. Без сознания он был подключен к аппарату ИВЛ около 20 дней. Врачи круглосуточно следили за его состоянием, и в итоге смогли вылечить его и от коронавируса, и от бактериальной пневмонии", - отметил глава региона.
На 14 мая в области подтверждены 2362 случая новой коронавирусной инфекции, в том числе 64 – за последние сутки. Четыре пациента скончались.
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