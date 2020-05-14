Италия изучает возможность создания туристического коридора с Россией

РИМ, 14 мая – РИА Новости, Александр Логунов. Итальянское правительство работает над созданием "туристических партнерств" для восстановления летнего туризма. Как пишет в четверг газета Corriere della Sera, главы МИД и Минкультуры рассчитывают на установление специальных коридоров с Россией, Германией и Китаем.

Согласно источникам издания в правительстве, итальянские власти намерены сохранить поток туристов из Германии на фоне новостей о готовности Хорватии и Словении открыть границы для иностранных гостей. В то же время Италия испытывает необходимость поддержать туристический сектор, который занимает 13 процентов ВВП. С этим связан выбор в пользу России и Китая, которые "особенно в последние годы стали важнейшим туристическим активом для Италии".

"Если для европейских стран Еврокомиссия вчера выпустила указания, которые предусматривают открытие границ между странами с похожими ситуациями, с другими государствами диалог будет другим", — пишет Corriere.