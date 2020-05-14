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Туризм
2020-05-14T21:04
https://ria.ru/20200514/1571447646.html
Италия изучает возможность создания туристического коридора с Россией
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РИА Новости

Италия изучает возможность создания туристического коридора с Россией

21:04 14.05.2020
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© AP Photo / Luca BrunoТуристы в Милане, Италия
Туристы в Милане, Италия
© AP Photo / Luca Bruno
РИМ, 14 мая – РИА Новости, Александр Логунов. Итальянское правительство работает над созданием "туристических партнерств" для восстановления летнего туризма. Как пишет в четверг газета Corriere della Sera, главы МИД и Минкультуры рассчитывают на установление специальных коридоров с Россией, Германией и Китаем.
Согласно источникам издания в правительстве, итальянские власти намерены сохранить поток туристов из Германии на фоне новостей о готовности Хорватии и Словении открыть границы для иностранных гостей. В то же время Италия испытывает необходимость поддержать туристический сектор, который занимает 13 процентов ВВП. С этим связан выбор в пользу России и Китая, которые "особенно в последние годы стали важнейшим туристическим активом для Италии".
"Если для европейских стран Еврокомиссия вчера выпустила указания, которые предусматривают открытие границ между странами с похожими ситуациями, с другими государствами диалог будет другим", — пишет Corriere.
Согласно информации газеты, "туристическая ось" с Германией, Китаем и Россией может заработать уже в июне.
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