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2020-05-14T17:54
https://ria.ru/20200514/1571447613.html
В МИД прокомментировали условие США по продлению ДСНВ
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РИА Новости

В МИД прокомментировали условие США по продлению ДСНВ

17:37 14.05.2020 (обновлено: 17:54 14.05.2020)
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© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Россия выступает против искусственных увязок Соединенными Штатами Америки участия Китая и диалога по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), которые ставят под вопрос продление документа, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Она отметила, что продление режима договора СНВ позволило бы выиграть время для совместной оценки современных вызовов и угроз международной безопасности, поиска оптимальных подходов к политико-дипломатическому противодействию нарастающим тревожным тенденциям в этой области.
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"Именно поэтому Россия официально предложила Соединенным Штатам Америки продлить ДСНВ. Пока это еще можно сделать, причем оперативно, без предварительных условий. Мы выступаем против любых искусственных увязок, которые поставили бы под вопрос решение этой все более актуальной задачи. Прежде всего, речь идет о полностью надуманной проблеме втягивания Китая к двусторонним российско-американским механизмам, о чем мы неоднократно говорили", - заявила Захарова на брифинге в четверг.
Дипломат отметила, что российская позиция остается неизменной.
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"Мы готовы поддержать любые многосторонние схемы, которые могут внести вклад в дело укрепления международной безопасности и стабильности... Нашим приоритетом остается подключение к таким переговорам ближайших ядерных союзников США, а именно Великобритании и Франции. В более широком плане мы не считаем, что двусторонняя российско-американская повестка дня в сфере укрепления международной безопасности и контроля над вооружениями себя исчерпала. Мы готовы вести на этой основе стратегический диалог с Вашингтоном", - добавила она.
Также Захарова прокомментировала заявления нового спецпосланника президента США по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли, который в интервью Washington Times обвинил Россию в нарушении "почти всех договоров", заключенных с США, и заявил, что Вашингтон вряд ли продлит СНВ-3 с Россией без подключения к договору КНР.
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"Мы уже имели возможность комментировать этот тенденциозный и предвзятый, чрезвычайно предвзятый материал, он на грани открытой пропаганды подготовлен. Однако даже его основатели вынуждены были признать, что наша сторона полностью соблюдает положения ДСНВ. Теперь же новый на этой позиции человек, американский дипломат фактически дезавуировал как своих собственных коллег, так и представителей других американских ведомств, которые имеют отношение к выполнению этого договора", - сказала официальный представитель МИД РФ.
Она отметила, что "на фоне подобной переоценки ценностей спецпосланник демонстративно задается вопросом, а почему русские так стремятся продлить ДСНВ, какие выгоды от этой заинтересованности могли бы получить США?" "Хочется ответить, и ответ этот достаточно простой. Хотя в Вашингтоне, видимо, это не могут принять, но Россия руководствуется в данном вопросе прежде всего соображениями ответственности за судьбы мира, безопасности и стабильности. Именно их последовательно пытаются подрывать США", - добавила Захарова.
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Ранее США заявили, что думают о продлении стратегического договора СНВ-3 с Россией, который истекает в 2021 году, но предлагают расширить его на большой круг новых вооружений, не входящих в нынешний СНВ-3, а также предлагают включить в договор КНР. Китай заявил, что в подобных переговорах не заинтересован.
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Мария ЗахароваДоговор СНВ-3Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)КитайСШАВ мире
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