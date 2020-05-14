Число случаев COVID-19 в Молдавии превысило 5,5 тысячи

КИШИНЕВ, 14 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения Число выявленных случаев заражения коронавирусом Молдавии выросло на 147, до 5553, всего умерли 194 человека, сообщила в четверг министр здравоохранения Виорика Думбрэвяну.

Ранее власти Молдавии сообщили о 5406 зарегистрированных случаях коронавируса, 190 из которых стали летальными.

"На сегодняшний день подтверждено 147 положительных случаев коронавируса, всего зарегистрировано 5553 случаев. На сегодняшний день всего скончались 194 человека", - сказала Думбрэвяну.

По словам министра, вылечились после коронавируса 2228 человек.

Парламент 17 марта ввел режим чрезвычайного положения на 60 дней - до 15 мая. Республика приостановила авиасообщение со всеми странами, также закрыты наземные границы. Запрещены массовые культурные и религиозные мероприятия, отменены занятия в учебных заведениях.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире зафиксировано более 4,1 миллиона случаев заражения, свыше 287 тысяч человек скончались.