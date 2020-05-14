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Распространение нового коронавируса
2020-05-14T17:37
https://ria.ru/20200514/1571447562.html
Число случаев COVID-19 в Молдавии превысило 5,5 тысячи
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569260835_19:0:981:541_1036x0_80_0_0_a05e6df44f7e840fb0208f690efa124a.jpg
РИА Новости

Число случаев COVID-19 в Молдавии превысило 5,5 тысячи

17:36 14.05.2020 (обновлено: 17:37 14.05.2020)
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© Sputnik / Мирослав РотарьАвтомобиль скорой помощи в Молдавии
Автомобиль скорой помощи в Молдавии
© Sputnik / Мирослав Ротарь
КИШИНЕВ, 14 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Молдавии выросло на 147, до 5553, всего умерли 194 человека, сообщила в четверг министр здравоохранения Виорика Думбрэвяну.
Ранее власти Молдавии сообщили о 5406 зарегистрированных случаях коронавируса, 190 из которых стали летальными.
"На сегодняшний день подтверждено 147 положительных случаев коронавируса, всего зарегистрировано 5553 случаев. На сегодняшний день всего скончались 194 человека", - сказала Думбрэвяну.
По словам министра, вылечились после коронавируса 2228 человек.
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Парламент 17 марта ввел режим чрезвычайного положения на 60 дней - до 15 мая. Республика приостановила авиасообщение со всеми странами, также закрыты наземные границы. Запрещены массовые культурные и религиозные мероприятия, отменены занятия в учебных заведениях.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,1 миллиона случаев заражения, свыше 287 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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