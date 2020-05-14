Собянин отметил снижение числа тяжелых пациентов с коронавирусом

МОСКВА, 14 мая, - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о снижении количества тяжёлых больных, которые поступают в столичные больницы с коронавирусной инфекцией.
"Количество людей, которые поступают в наши больницы в тяжелом состоянии, снижается, а количество выписываемых, наоборот, увеличивается, и в результате у нас нагрузка на коечный фонд, нагрузка на наши ковидные стационары уменьшается. Это замечательная история, но главное, чтобы она дальше продлилась", - сказал Собянин в эфире канала "Россия 24".
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.