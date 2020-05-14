Москва первой в мире проведет массовый скрининг на антитела к COVID-19

"Важнейшая работа, уникальная. Такую работу не проводили нигде в мире, ни в одной стране. Такого масштаба и такой системы нигде не было создано. Москва делает это впервые в мире в таком объеме и так системно. Естественно, мы будем делать это максимально открытым",- сказал Собянин.