Москва первой в мире проведет массовый скрининг на антитела к COVID-19

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Москва первой в мире устраивает настолько массовый и системный скрининг населения на наличие антител к коронавирусу, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире "России 24".
"Важнейшая работа, уникальная. Такую работу не проводили нигде в мире, ни в одной стране. Такого масштаба и такой системы нигде не было создано. Москва делает это впервые в мире в таком объеме и так системно. Естественно, мы будем делать это максимально открытым",- сказал Собянин.
Ранее мэр сообщил о том, что в Москве стартует исследование популяционного иммунитета, которое подразумевает скрининг жителей Москвы на наличие антител к новой коронавирусной инфекции. Каждые несколько дней примерно 70 тысяч москвичей будут получать приглашение на бесплатную сдачу анализа.
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