В России заявили об остановке темпов заражения коронавирусом

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в России достигло 252 245, более 53 тысяч пациентов вылечились, 2305 скончались. За последние сутки зарегистрировано 9974 новых заболевших — показатели снижаются третий день подряд.

Ограничительные меры в России

В Москве и многих других регионах продлили режим всеобщей самоизоляции. Жители столицы, помимо этого, могут передвигаться на транспорте только при наличии электронного пропуска, а в общественных местах, в том числе в магазинах и на работе, их обязали носить медицинские маски и перчатки.