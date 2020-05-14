В России заявили об остановке темпов заражения коронавирусом

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Темпы прироста новых заболевших COVID-19 в России незначительны, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Мы остановили рост на сегодняшний день. <...> Десять дней, уже 11 (дней. — Прим. ред.) у нас нет дальнейшего прироста", — сказала она в интервью телеканалу "Россия 1".
Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в России достигло 252 245, более 53 тысяч пациентов вылечились, 2305 скончались. За последние сутки зарегистрировано 9974 новых заболевших — показатели снижаются третий день подряд.
Всего, по данным Всемирной организации здравоохранения, SARS-CoV-2 заразились 4,2 миллиона человек, свыше 287 тысяч из них погибли.
Согласно подсчетам Университета Джонса Хопкинса (США), на первом месте по количеству жертв и заразившихся остаются Соединенные Штаты, Россия заняла вторую строчку. Также в список наиболее подверженных COVID-19 государств входят Великобритания, Испания, Италия, Бразилия, Франция, Германия, Турция, Иран и Китай.
Ограничительные меры в России
В начале недели Владимир Путин объявил, что период нерабочих дней, который продлился вплоть до 11 мая, завершился. По словам президента, Россия подошла к следующему этапу — смягчению режима ограничений, однако одномоментно это не произойдет. Поскольку опасность COVID-19 сохраняется, борьба с эпидемией продолжится.
В Москве и многих других регионах продлили режим всеобщей самоизоляции. Жители столицы, помимо этого, могут передвигаться на транспорте только при наличии электронного пропуска, а в общественных местах, в том числе в магазинах и на работе, их обязали носить медицинские маски и перчатки.
Власти напоминают о важности социального дистанцирования и призывают не покидать свои дома без крайней необходимости, чтобы избежать новой волны заболеваемости и снизить нагрузку на систему здравоохранения.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.