Собянин: эффект от самоизоляции на праздниках увидим через две недели

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Эффект от самоизоляции на майские праздники будет виден через две недели, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
"Сейчас все стабильно, более того, количество людей, которые поступают в наши больницы в тяжелом состоянии, снижается, количество выписанных, наоборот, увеличивается. В результате у нас нагрузка на коечные фонд и на наши ковидые центры уменьшается, а это замечательная история. Эффект от майских праздников будет виден не сегодня и не завтра, а через неделю-другую", - сказал Собянин в интервью телеканалу "Россия 24".
Мэр пояснил, что нужен инкубационный период в две недели, чтобы вирус проявил себя.
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