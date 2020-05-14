Латвия возобновит пассажирское сообщение с Литвой и Эстонией

Такое решение кабинет министров принял ранее в четверг на своём внеочередном заседании.
"Правительство включило в распоряжение об объявлении чрезвычайного положения пункт, предусматривающий с 15 мая возобновить международные воздушные, морские, автобусные и железнодорожные перевозки в Литву и Эстонию, а также из этих стран в Латвию", - сказано в сообщении.
При этом предусматривается, что министр сообщения будет вправе устанавливать ограничения и условия для осуществления международных пассажирских перевозок воздушным, морским, автомобильным и железнодорожным транспортом.
Уточняется, что без ограничений смогут путешествовать жители этих государств и лица с видом на жительство, которые в течение последних 14 дней не посещали другие страны и которым не предписан карантин или самоизоляция.
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