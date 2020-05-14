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2020-05-14T17:34
https://ria.ru/20200514/1571446274.html
Латвия возобновит пассажирское сообщение с Литвой и Эстонией
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1a/1569191995_0:0:2000:1126_1036x0_80_0_0_c3c815410cfc8d070d5dd319eb18c567.jpg
РИА Новости

Латвия возобновит пассажирское сообщение с Литвой и Эстонией

17:21 14.05.2020 (обновлено: 17:34 14.05.2020)
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© Depositphotos / Vitalez1988Рига
Рига
© Depositphotos / Vitalez1988
Рига. Архивное фото
РИГА, 14 мая – РИА Новости. С 15 мая возобновляется воздушное, морское, автобусное и железнодорожное сообщение Латвии с Литвой и Эстонией, говорится в сообщении пресс-службы правительства.
Такое решение кабинет министров принял ранее в четверг на своём внеочередном заседании.
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"Правительство включило в распоряжение об объявлении чрезвычайного положения пункт, предусматривающий с 15 мая возобновить международные воздушные, морские, автобусные и железнодорожные перевозки в Литву и Эстонию, а также из этих стран в Латвию", - сказано в сообщении.
При этом предусматривается, что министр сообщения будет вправе устанавливать ограничения и условия для осуществления международных пассажирских перевозок воздушным, морским, автомобильным и железнодорожным транспортом.
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Уточняется, что без ограничений смогут путешествовать жители этих государств и лица с видом на жительство, которые в течение последних 14 дней не посещали другие страны и которым не предписан карантин или самоизоляция.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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