Латвия возобновит пассажирское сообщение с Литвой и Эстонией

РИГА, 14 мая – РИА Новости. С 15 мая возобновляется воздушное, морское, автобусное и железнодорожное сообщение Литвой и С 15 мая возобновляется воздушное, морское, автобусное и железнодорожное сообщение Латвии Эстонией , говорится в сообщении пресс-службы правительства.

Такое решение кабинет министров принял ранее в четверг на своём внеочередном заседании.

"Правительство включило в распоряжение об объявлении чрезвычайного положения пункт, предусматривающий с 15 мая возобновить международные воздушные, морские, автобусные и железнодорожные перевозки в Литву и Эстонию, а также из этих стран в Латвию", - сказано в сообщении.

При этом предусматривается, что министр сообщения будет вправе устанавливать ограничения и условия для осуществления международных пассажирских перевозок воздушным, морским, автомобильным и железнодорожным транспортом.

Уточняется, что без ограничений смогут путешествовать жители этих государств и лица с видом на жительство, которые в течение последних 14 дней не посещали другие страны и которым не предписан карантин или самоизоляция.