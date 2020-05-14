В Словакии объяснили отставку посла, участвовавшего в праздновании 9 мая

В комментарии подчеркивается, что МИД узнал о присутствии посла Мигаша на параде в Минске из сообщений СМИ. Как написала в четверг братиславская газета DennikN, Мигаш объявил о своей отставке после того, как "его разгневали вопросы (со стороны МИД) о том, почему он пошел на торжества Лукашенко".