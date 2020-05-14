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2020-05-14T17:20
https://ria.ru/20200514/1571446123.html
В Словакии объяснили отставку посла, участвовавшего в праздновании 9 мая
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РИА Новости

В Словакии объяснили отставку посла, участвовавшего в праздновании 9 мая

17:20 14.05.2020
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПарадные расчеты военнослужащих на торжественных мероприятиях в Минске, посвященных Дню Победы
Парадные расчеты военнослужащих на торжественных мероприятиях в Минске, посвященных Дню Победы
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
ПРАГА, 14 мая - РИА Новости. Ушедший в отставку посол Словакии в Белоруссии нарушил основные принципы коммуникации с центральным аппаратом, не обсудив свое участие в торжествах 9 Мая в Минске, МИД узнал об этом из СМИ и воспринимает это как выражение политической позиции к новому кабмину Словакии, сообщил РИА Новости пресс-секретарь словацкого дипведомства Юрай Томага.
"Посол Словакии в Белоруссии Йозеф Мигаш попросил освободить его от данного поста. Но МИД Словакии одновременно категорически отвергает утверждения господина Мигаша о тенденциозной кампании в отношении его личности. Посол нарушил основные принципы коммуникации с центральным аппаратом, не проконсультировав заблаговременно свое участие в праздновании в Минске окончания Второй мировой войны (в Европе)", - говорится в комментарии пресс-службы МИД Словакии, сделанном специально для РИА Новости.
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В комментарии подчеркивается, что МИД узнал о присутствии посла Мигаша на параде в Минске из сообщений СМИ. Как написала в четверг братиславская газета DennikN, Мигаш объявил о своей отставке после того, как "его разгневали вопросы (со стороны МИД) о том, почему он пошел на торжества Лукашенко".
"Я сын партизана и однозначный антифашист", - цитирует газета слова Мигаша.
МИД Словакии сообщил РИА Новости, что "в отношении белорусской стороны мы почтили жертвы их граждан (во время войны) двумя способами - приемом посла Белоруссии в Словакии в МИД в рамках акции памяти 7 мая 2020 года и личным письмом премьера Игоря Матовича белорусскому премьеру".
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"О профессионализме Йозефа Мигаша свидетельствует и то, что о его участии в торжествах (в Минске) МИД республики узнал позднее из СМИ. Доводы его отставки поэтому воспринимаем как выражение политической позиции в отношении нового правительства Словакии", - говорится в комментарии пресс-отдела МИД Словакии.
Йозефу Мигашу 66 лет. В 1998-2002 годах он был спикером парламента Словакии. В течение короткого периода в 1998-1999 годах вместе с премьером Микулашем Дзуриндой исполнял обязанности президента Словакии. В 2009-2014 годах был послом Словакии в России, затем работал советником премьера по внешней политике, а в феврале 2016 года занял пост посла республики в Белоруссии.
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Микулаш ДзуриндаМИД СловакииДень ПобедыМинскБелоруссияСловакияВ мире
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