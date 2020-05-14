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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-14T17:25
https://ria.ru/20200514/1571445581.html
Москвичи смогут отказаться от тестирование на антитела к COVID-19
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/1e/1570785221_0:63:3072:1791_1036x0_80_0_0_bcd0a7f009643bab70939a3d209079b3.jpg
РИА Новости

Москвичи смогут отказаться от тестирование на антитела к COVID-19

17:16 14.05.2020 (обновлено: 17:25 14.05.2020)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкВ лаборатории
В лаборатории
© РИА Новости / Евгений Биятов
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В лаборатории. Архивное фото
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Москвичи смогут отказаться от тестирования на антитела к COVID-19, никакие санкции к ним применяться не будут, сообщили РИА Новости в оперштабе Москвы.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин в своём блоге сообщил, что массовое тестирование на антитела в Москве начнется уже завтра, оно будет бесплатным,
"Не будет никаких санкций, это же приглашение, а не требование. Человек может просто бояться и не хотеть, никто не заставляет", - сообщили в штабе, отвечая на вопрос, будут ли санкции, если человек не явится на тестирование.
Забор крови для экспресс-диагностики на антитела к коронавирусу
Вчера, 10:00Акценты
Что не так с антителами. Переболевшие могут заразиться повторно?Антитела, скорее всего, не отменяют риск повторного заражения коронавирусом, и как следствие – новой волны эпидемии. Ученые пока не знают, как долго они сохраняются в организме и есть ли у них способность противостоять COVID-19.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаСергей СобянинКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19МоскваОбщество
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