Москвичи смогут отказаться от тестирование на антитела к COVID-19

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Москвичи смогут отказаться от тестирования на антитела к COVID-19, никакие санкции к ним применяться не будут, сообщили РИА Новости в оперштабе Москвы.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин в своём блоге сообщил, что массовое тестирование на антитела в Москве начнется уже завтра, оно будет бесплатным,
"Не будет никаких санкций, это же приглашение, а не требование. Человек может просто бояться и не хотеть, никто не заставляет", - сообщили в штабе, отвечая на вопрос, будут ли санкции, если человек не явится на тестирование.
Вчера, 10:00АкцентыЧто не так с антителами. Переболевшие могут заразиться повторно?Антитела, скорее всего, не отменяют риск повторного заражения коронавирусом, и как следствие – новой волны эпидемии. Ученые пока не знают, как долго они сохраняются в организме и есть ли у них способность противостоять COVID-19.
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