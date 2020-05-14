Собянин заявил о риске ускорения распространения коронавируса

"Несмотря на все предосторожности, все предприятия заинтересованы в том, чтобы там не возникли очаги заражения, но тем не менее, мы все равно понимаем, что потенциально при том, что включаются в работу сотни тысяч людей, сотни тысяч людей начали активно перемещаться по городу и контактировать. Есть определенный риск ускорения распространения инфекции", - сказал Собянин в эфире телеканала "Россия 24".