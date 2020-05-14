Собянин заявил о риске ускорения распространения коронавируса

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Есть риск ускорения распространения коронавируса, заявил в четверг мэр Москвы Сергей Собянин.
"Несмотря на все предосторожности, все предприятия заинтересованы в том, чтобы там не возникли очаги заражения, но тем не менее, мы все равно понимаем, что потенциально при том, что включаются в работу сотни тысяч людей, сотни тысяч людей начали активно перемещаться по городу и контактировать. Есть определенный риск ускорения распространения инфекции", - сказал Собянин в эфире телеканала "Россия 24".
С 12 мая в столице возобновилась работа предприятий промышленности и стройки. Собянин заявлял, что к работе вернутся примерно 500 тысяч человек.
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