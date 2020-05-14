Воробьев назвал условие для открытия предприятий в Подмосковье

МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. Открытие предприятий в Подмосковье с 18 мая зависит от коэффициента распространения коронавируса, он должен быть меньше единицы, заявил губернатор региона Андрей Воробьев.
"Открытие предприятий с 18 мая зависит от коэффициента распространения вируса. Он должен быть меньше единицы, сейчас этот показатель — 1,01. Дальнейшее снижение позволит нам возобновить работу на производствах. Мы хотим сделать так, чтобы экономика, стройки, перерабатывающие предприятия заработали как можно скорее", - написал Воробьев в социальной сети "ВКонтакте".
Он также отметил, что производства, которые возобновят работу с 18 мая, должны соблюдать санитарные требования с обязательным ношением масок, социальной дистанцией, измерением температуры, правильной работой столовых.
"За всем этим будут следить стюарды, именно они будут отвечать за безопасность и здоровье сотрудников", - подчеркнул губернатор.
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