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Распространение нового коронавируса
2020-05-14T17:09
https://ria.ru/20200514/1571444952.html
Воробьев назвал условие для открытия предприятий в Подмосковье
https://cdn23.img.ria.ru/images/155594/48/1555944893_0:394:2049:1546_1036x0_80_0_0_2a119ffd69ee3ba52d23d9aa50c064fe.jpg
РИА Новости

Воробьев назвал условие для открытия предприятий в Подмосковье

17:09 14.05.2020
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкГубернатор Московской области Андрей Воробьев
Губернатор Московской области Андрей Воробьев
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Губернатор Московской области Андрей Воробьев. Архивное фото
МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. Открытие предприятий в Подмосковье с 18 мая зависит от коэффициента распространения коронавируса, он должен быть меньше единицы, заявил губернатор региона Андрей Воробьев.

"Открытие предприятий с 18 мая зависит от коэффициента распространения вируса. Он должен быть меньше единицы, сейчас этот показатель — 1,01. Дальнейшее снижение позволит нам возобновить работу на производствах. Мы хотим сделать так, чтобы экономика, стройки, перерабатывающие предприятия заработали как можно скорее", - написал Воробьев в социальной сети "ВКонтакте".

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Он также отметил, что производства, которые возобновят работу с 18 мая, должны соблюдать санитарные требования с обязательным ношением масок, социальной дистанцией, измерением температуры, правильной работой столовых.
"За всем этим будут следить стюарды, именно они будут отвечать за безопасность и здоровье сотрудников", - подчеркнул губернатор.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Андрей ВоробьевМосковская область (Подмосковье)Общество
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