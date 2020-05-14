Азиатско-Тихоокеанский банк доказал эффективность, заявили в ЦБ

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Азиатско-Тихоокеанский банк, 99% которого принадлежит Банку России, доказал эффективность деятельности под управлением нового руководства, сформированного в 2019 году, говорится в годовом отчете регулятора за 2019 год, направленном в Госдуму.

"Показатели сравнительного анализа и основные финансовые коэффициенты "Азиатско-Тихоокеанского Банка" (ПАО) находятся выше средних и медианных значений по рынку, что, по мнению службы главного аудитора Банка России, свидетельствует об эффективности деятельности банка", - отмечается в документе.

Банк России в апреле 2018 года взял АТБ на санацию через управляющую компанию Фонда консолидации банковского сектора. В сентябре того же года ЦБ приобрел допэмиссию банка на 9 миллиардов рублей и стал владельцем свыше 99,9% его акций. Эти акции ЦБ выставил на открытый аукцион 14 марта 2019 года, однако торги были признаны несостоявшимися. Как сообщала пресс-служба регулятора, с 1 по 15 апреля текущего года банк России вновь собирал заявки претендентов на АТБ, всего было подано четыре заявки. В середине апреля Банк России приступил к оценке заинтересованных лиц, информация о результатах работы ориентировочно может быть раскрыта до конца мая. При принятии решения о способе и сроке продажи банка регулятор будет учитывать экономическую и эпидемиологическую ситуацию.

Согласно консолидированной отчетности Банковской группы в составе АТБ (ПАО) и лизинговой компании ООО "Экспо-Лизинг" по МСФО за 2019 год, несмотря на произведенное доформирование резервов в размере более 1 миллиарда рублей под обесценение активов, связанных с операциями предыдущих собственников, за 2019 финансовый год группой получен совокупный доход (прибыль) в размере 1,57 миллиарда рублей. По российским стандартам чистая прибыль за 2019 год составила 4,3 миллиарда рублей.

Объем активов Группы вырос на 9% до 97,1 миллиарда рублей, величина собственного капитала выросла на 10% - до 16 миллиарда рублей. Прирост кредитного портфеля, основного работающего актива Группы, составил почти 15%, аналогичную динамику продемонстрировал лизинговый портфель. Объем привлеченных группой средств клиентов и других банков вырос на 8,5% до 81 миллиарда рублей, сообщается на сайте АТБ.