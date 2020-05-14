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Распространение нового коронавируса
2020-05-14T17:04
https://ria.ru/20200514/1571444634.html
В саратовском ПНИ выявили два случая заражения коронавирусом
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/0d/1571397970_0:43:3280:1889_1036x0_80_0_0_8f157b8259d1115910ea31345ea37e43.jpg
РИА Новости

В саратовском ПНИ выявили два случая заражения коронавирусом

17:04 14.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкВрачи городской клинической больницы имени В. В. Виноградова, переоснащенной для лечения пациентов с COVID-19
Врачи городской клинической больницы имени В. В. Виноградова, переоснащенной для лечения пациентов с COVID-19
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
САРАТОВ, 14 мая - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Еще два случая заражения коронавирусом выявили в Черкасском психоневрологическом интернате в Саратовской области, сообщила заместитель руководителя областного управления Роспотребнадзора Надежда Матвеева.
Очаг COVID-19 ранее выявили в Черкасском психоневрологическом интернате (ПНИ) в Вольском районе, где к 6 мая заразились 43 человека из числа сотрудников и постояльцев, один из постояльцев умер. Из-за массового заражения коронавирусной инфекцией в интернате села Черкасское возбудили уголовное дело о халатности.
Лаборатория
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"Да, такое имело место. Понятно, что в Черкасском ПНИ люди были все обследованы, но те, кто находился в контакте… не означало, что инфекция не могла проявиться несколько позже. Эти люди были своевременно выделены из организованного коллектива и госпитализированы", - сказала Матвеева в четверг на брифинге о ситуации с COVID-19 в области, отвечая на вопрос, действительно ли еще два сотрудника Черкасского ПНИ заразились коронавирусом.
Всего в области лабораторно подтверждены 1413 случаев заражения коронавирусом, в том числе 96 за последние сутки. Скончались 27 пациентов с COVID-19, выздоровели 325 человек.
Власти региона до 31 мая ограничили работу объектов торговли, а также обязали людей не покидать дома. Жителям разрешено ходить в ближайший магазин или аптеку, выгуливать животных, заниматься физкультурой на улице по одному и гулять не более двух человек вместе, при этом человек должен быть в маске. В области также введены спецпропуска для перемещения. Ершовский и Краснокутский районы, села Черкасское и Спасское Вольского района, а также село Озерное Аткарского района закрыты на карантин.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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