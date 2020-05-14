В саратовском ПНИ выявили два случая заражения коронавирусом

"Да, такое имело место. Понятно, что в Черкасском ПНИ люди были все обследованы, но те, кто находился в контакте… не означало, что инфекция не могла проявиться несколько позже. Эти люди были своевременно выделены из организованного коллектива и госпитализированы", - сказала Матвеева в четверг на брифинге о ситуации с COVID-19 в области, отвечая на вопрос, действительно ли еще два сотрудника Черкасского ПНИ заразились коронавирусом.