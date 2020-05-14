В Пермском крае не стали возбуждать дело из-за дороги с надгробиями

ПЕРМЬ, 14 мая - РИА Новости. Пермская полиция провела проверку после появления в СМИ информации о том, что дорогу на Бахаревском кладбище в Пермском крае вымостили обломками надгробий, в возбуждении уголовного дела отказано, сообщили РИА Новости в пресс-службе краевого МВД.
Ранее в соцсетях и некоторых СМИ появилось видео с дорогой на кладбище в Пермском районе. Участок проезда вымощен обломками надгробных памятников. На некоторых из них видны остатки фотографий умерших, их фамилии, даты жизни.
© Кадр видео очевидца, опубликованного на странице "МОЙ ГОРОД — ПЕРМЬ!" во ВКонтактеБахаревское кладбище в Перми
Бахаревское кладбище в Перми
"Во время мониторинга СМИ выявлен данный факт, по которому зарегистрирован материал проверки в отделе полиции Пермского района. Проверка завершена. Принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела", — пояснили в полиции.
Собеседник агентства в ведомстве пояснил, что дорогу у кладбища в Пермском районе сделал частный предприниматель из боя железобетонных изделий. ИП имеет договор о приобретении осенью 2019 года обломков конструкций.
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