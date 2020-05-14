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Распространение нового коронавируса
2020-05-14T17:43
https://ria.ru/20200514/1571443707.html
Спецрейс из Нью-Йорка вывезет более 300 россиян
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РИА Новости

Спецрейс из Нью-Йорка вывезет более 300 россиян

16:53 14.05.2020 (обновлено: 17:43 14.05.2020)
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© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Вывозной борт в четверг вылетел в Нью-Йорк, ожидается, что на нем вернутся свыше 300 россиян, в том числе школьники, заявила официальной представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Вывозной борт за нашими гражданами вылетел в Нью-Йорк, ожидаем, что в Россию на нем вернутся свыше 300 соотечественников, в том числе наши несовершеннолетние граждане, которые находились в США по тем самым так называемым "программам обмена", которые наделали столько шума", - сказала Захарова на брифинге в четверг.
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Ранее в МИД России сообщили, что в США в тяжелой ситуации оказались несколько десятков школьников из России: они прибыли в страну осенью в рамках учебной программы. При этом в министерстве подчеркнули, что не были поставлены в известность ни о каких программах, предполагающих вывоз российских школьников в США.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаТуризмНовости - ТуризмКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыМария ЗахароваНью-Йорк (город)СШАВ мире
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