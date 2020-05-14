Спецрейс из Нью-Йорка вывезет более 300 россиян

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Вывозной борт в четверг вылетел в Нью-Йорк, ожидается, что на нем вернутся свыше 300 россиян, в том числе школьники, заявила официальной представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Вывозной борт за нашими гражданами вылетел в Нью-Йорк, ожидаем, что в Россию на нем вернутся свыше 300 соотечественников, в том числе наши несовершеннолетние граждане, которые находились в США по тем самым так называемым "программам обмена", которые наделали столько шума", - сказала Захарова на брифинге в четверг.
Ранее в МИД России сообщили, что в США в тяжелой ситуации оказались несколько десятков школьников из России: они прибыли в страну осенью в рамках учебной программы. При этом в министерстве подчеркнули, что не были поставлены в известность ни о каких программах, предполагающих вывоз российских школьников в США.
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