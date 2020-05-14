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Распространение нового коронавируса
2020-05-14T16:52
https://ria.ru/20200514/1571443566.html
Ракова заявила о достоверности статистики по смертности от COVID-19
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571313446_0:156:3000:1844_1036x0_80_0_0_e82b4883a85c8fb233cb48be85316153.jpg
РИА Новости

Ракова заявила о достоверности статистики по смертности от COVID-19

16:52 14.05.2020
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© АГН "Москва" / Сергей КиселевЗаместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова
Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова
© АГН "Москва" / Сергей Киселев
Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Архивное фото
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Вся статистика по смертности от коронавируса является достоверной, Москва придерживается политики полной открытости, сообщила журналистам заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.
"Москва придерживается политики полной открытости, что касается всех данных о коронавирусной инфекции, мы публикуем все статистические материалы, всю аналитику, связанную с коронавирусом. С момента появления в Москве первого больного, мы ежедневно фиксируем общее количество вновь выявленных инфицированных COVID-19, все случаи летальности, а также всех, кто выздоровел. Хочу сказать, что Москва, наверное, единственная, кто опубликовал данные о смертности за апрель на открытых данных сознательно и самостоятельно, чтобы эти данные могли использовать все", - сообщила Ракова.
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Заммэра отметила, что действительно, в Москве наблюдается увеличение смертности за апрель 2020 года.
"Конечно, делать выводы о динамике смертности в месячном разрезе, наверное, рано еще, но мы уже прекрасно понимаем, что любая пандемия влияет на увеличение смертности горожан. Вполне понятно, вирус бьет по самому больному, обостряются все хронические заболевания, но назвать в данном случае причиной смертности COVID-19 просто не представляется возможным. Вся статистика по смертности от коронавируса является достоверной", - отметила заммэра.
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По ее словам, каждый случай проходит детальное патологоанатомическое исследование. Все люди, у которых был подтвержден COVID, и они погибли, или те, у кого есть подозрения на коронавирусную инфекцию, в обязательном порядке проходят такое исследование, в отличие от многих других европейских стран.
"Поэтому статистика абсолютно достоверна", - еще раз подчеркнула Ракова.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Анастасия РаковаМоскваОбщество
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