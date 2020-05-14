Ракова заявила о достоверности статистики по смертности от COVID-19

"Москва придерживается политики полной открытости, что касается всех данных о коронавирусной инфекции, мы публикуем все статистические материалы, всю аналитику, связанную с коронавирусом. С момента появления в Москве первого больного, мы ежедневно фиксируем общее количество вновь выявленных инфицированных COVID-19, все случаи летальности, а также всех, кто выздоровел. Хочу сказать, что Москва, наверное, единственная, кто опубликовал данные о смертности за апрель на открытых данных сознательно и самостоятельно, чтобы эти данные могли использовать все", - сообщила Ракова.