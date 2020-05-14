В Сербии число жертв коронавируса достигло 224

БЕЛГРАД, 14 мая - РИА Новости. Два человека скончались в Два человека скончались в Сербии от коронавируса за сутки, общее число жертв достигло 224, с начала пандемии выявлено свыше 10,3 тысячи зараженных, сообщило министерство здравоохранения страны.

Сербия постепенно возвращается к нормальной жизни с момента введения 15 марта чрезвычайного положения из-за пандемии COVID-19 и комендантского часа 18 марта. Скупщина (парламент) Сербии 6 мая отменила режим ЧП, с ним и комендантский час, на следующий день решение вступило в силу. Сохраняются меры социальной дистанции в общественных местах и транспорте, необходимость носить маски в государственных и коммерческих объектах, запрет на массовые собрания.

По данным сербского минздрава, с начала пандемии к среде в стране было выявлено 10 295 зараженных, скончались 222 человека.

"К четвергу выявлены 79 новых больных, общее число зараженных коронавирусом составило 10 374 человека. За прошедшие сутки скончались еще два пациента, всего с начала пандемии умерли 224 человека", - сообщил минздрав. Отмечается, что выздоровели 4 084 человека.

В Сербии 4 мая были смягчены ограничения в связи с пандемией коронавируса, заработал общественный автобусный и железнодорожный транспорт, открылись кафе и рестораны. С 8 мая постепенно открываются торговые центры при ограничении числа посетителей. Национальный кризисный штаб по борьбе с COVID-19 сообщил ранее, что Сербия с 18 мая открывает авиасообщение.