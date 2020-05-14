Слушание дела о массовых беспорядках в Чемодановке начнется 19 мая

Во дворе дома, где разместились женщины с детьми из Чемодановки

САРАТОВ, 14 мая - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Пензенский областной суд 19 мая приступит к рассмотрению уголовного дела о массовой драке в селе Чемодановка, в результате которой погиб человек, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе прокуратуры региона.

Между коренными жителями Чемодановки и представителями цыганской общины вечером 13 июня прошлого года, по данным властей региона, на бытовой почве возник конфликт. По данным СК, в результате массовых беспорядков с насилием и погромами в селе пострадал 21 местный житель, из них один 34-летний мужчина впоследствии скончался в больнице. Также были повреждены несколько автомобилей. Суд арестовал всех 28 участников конфликта, все они - из цыганской общины села. СК в марте передал дело в суд. По данным ведомства, никто из фигурантов вину не признал.

"Первое заседание назначено Пензенским областным судом на 19 мая. Предполагается, что заседание будет выездным для обеспечения возможности участия в процессе большого количества лиц", - сказала собеседница агентства.

Пресс-секретарь областного суда Наталья Яшина уточнила РИА Новости, что всем фигурантам дела срок ареста продлен до 7 октября. По ее словам, по ходатайству подсудимых дело будет рассматривать коллегия из трех профессиональных судей.

"Доступ (на заседание), скорее всего, будет ограничен в связи с пандемией коронавируса", - добавила собеседница агентства.