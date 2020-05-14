Слушание дела о массовых беспорядках в Чемодановке начнется 19 мая

САРАТОВ, 14 мая - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Пензенский областной суд 19 мая приступит к рассмотрению уголовного дела о массовой драке в селе Чемодановка, в результате которой погиб человек, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе прокуратуры региона.
Между коренными жителями Чемодановки и представителями цыганской общины вечером 13 июня прошлого года, по данным властей региона, на бытовой почве возник конфликт. По данным СК, в результате массовых беспорядков с насилием и погромами в селе пострадал 21 местный житель, из них один 34-летний мужчина впоследствии скончался в больнице. Также были повреждены несколько автомобилей. Суд арестовал всех 28 участников конфликта, все они - из цыганской общины села. СК в марте передал дело в суд. По данным ведомства, никто из фигурантов вину не признал.
"Первое заседание назначено Пензенским областным судом на 19 мая. Предполагается, что заседание будет выездным для обеспечения возможности участия в процессе большого количества лиц", - сказала собеседница агентства.
Пресс-секретарь областного суда Наталья Яшина уточнила РИА Новости, что всем фигурантам дела срок ареста продлен до 7 октября. По ее словам, по ходатайству подсудимых дело будет рассматривать коллегия из трех профессиональных судей.
"Доступ (на заседание), скорее всего, будет ограничен в связи с пандемией коронавируса", - добавила собеседница агентства.
Как сообщается на сайте облсуда, Олег Юрченко обвиняется по статье УК РФ "Организация массовых беспорядков", а остальные 27 фигурантов - по статье "Участие в массовых беспорядках", в их числе Николаю Юрченко вменяется также статья "Убийство", а Павлу Яненко - "Покушение на убийство".
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