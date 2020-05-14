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Распространение нового коронавируса
2020-05-14T16:45
https://ria.ru/20200514/1571442772.html
Москва приступает к регулярному тестированию на антитела к коронавирусу
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/1e/1570785426_0:251:3072:1979_1036x0_80_0_0_48b095c03de5478189de4d8f300d9e6e.jpg
РИА Новости

Москва приступает к регулярному тестированию на антитела к коронавирусу

16:44 14.05.2020 (обновлено: 16:45 14.05.2020)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЭкспресс-диагностика на антитела к коронавирусу в клинике Hadassah Medical Moscow в Сколково
Экспресс-диагностика на антитела к коронавирусу в клинике Hadassah Medical Moscow в Сколково
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Москва приступает к регулярному тестированию на антитела к коронавирусу через забор венозной крови (ИФА), исследование будет проводиться в каждом округе, сообщила журналистам заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Мы приступаем к регулярным тестированиям жителей города на наличие иммунитета популяционного, который позволит нам понимать, какое количество людей сегодня переболело и какой сформирован коллективный иммунитет", - сообщила Ракова.
Заммэра отметила, что исследование будет проводиться во всех округах, выборка будет сформирована равномерно в зависимости от возрастной структуры, которая присутствует в каждом округе.
"Уже сегодня 70 тысячам москвичей направлено уведомление и смс-сообщение о том, что мы предлагаем им поучаствовать в таком эксперименте", - добавила заммэра.
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Кроме того, Ракова выразила надежду, что когда будет развернута система, качественно отработана вся логистика, тест через забор венозной крови сможет сдать каждый москвич.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыАнастасия РаковаЗдоровьеМоскваОбщество
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