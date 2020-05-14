Экспресс-диагностика на антитела к коронавирусу в клинике Hadassah Medical Moscow в Сколково

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Москва приступает к регулярному тестированию на антитела к коронавирусу через забор венозной крови (ИФА), исследование будет проводиться в каждом округе, сообщила журналистам заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова

"Мы приступаем к регулярным тестированиям жителей города на наличие иммунитета популяционного, который позволит нам понимать, какое количество людей сегодня переболело и какой сформирован коллективный иммунитет", - сообщила Ракова.

Заммэра отметила, что исследование будет проводиться во всех округах, выборка будет сформирована равномерно в зависимости от возрастной структуры, которая присутствует в каждом округе.

"Уже сегодня 70 тысячам москвичей направлено уведомление и смс-сообщение о том, что мы предлагаем им поучаствовать в таком эксперименте", - добавила заммэра.

Кроме того, Ракова выразила надежду, что когда будет развернута система, качественно отработана вся логистика, тест через забор венозной крови сможет сдать каждый москвич.